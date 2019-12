260.000 har underskrevet opfordring til at aflyse nytårsfyrværkeri i Sydney, mens landet hærges af flammer.

Det ikoniske fyrværkeri i Sydney nytårsaften bør aflyses af hensyn til de mange brande, der hærger i delstaten New South Wales.

Det skriver delstatens vicepremierminister, John Barilaro, på Twitter.

- Sydneys nytårsfyrværkeri skal bare aflyses, det er en nem beslutning. Risikoen er for høj, og vi må respektere vores udmattede frivillige brandfolk, skriver han.

Han henviser til, at flere andre lokale fyrværkerishows i delstaten er blevet aflyst på grund af brandfare. Derfor bør Sydney følge trop, mener han.

- Vi er alle i denne krise sammen, skriver han.

Brandvæsenet i New South Wales har endnu ikke afgjort, hvorvidt det er for risikabelt at afholde det enorme fyrværkerishow i Sydneys havn nytårsaften.

Det skriver det australske medie ABC. Brandvæsenet har oplyst, at man vil tage en endelig beslutning mandag eftermiddag. Det svarer til tidligt mandag morgen dansk tid.

Omkring 260.000 personer har ifølge nyhedsbureauet AFP underskrevet en opfordring til at aflyse showet.

Sydney bruger 6,5 millioner australske dollar - svarende til omkring 30 millioner danske kroner - på fyrværkeriet.

Ifølge underskriftindsamlingen bør pengene i stedet bruges på at støtte de frivillige brandmænd, der kæmper mod flammerne mange steder i Australien.

Derudover lyder argumentet, at røgen fra fyrværkeriet er hensynsløs, når Sydney i ugevis har været dækket af giftig røg fra brandene.

- 2019 har været et katastrofalt år i Australien, lyder det i underskriftindsamlingen.

- Alle delstater bør sige NEJ til fyrværkeri.

Bystyret i Sydney har sagt, at man "værdsætter bekymringen", men har samtidig afvist at aflyse fyrværkeriet, da det ikke vil have nogen effekt for de berørte områder.

- Vi begyndte forberedelserne til fyrværkeriet for 15 måneder siden. Det betyder, at det meste af budgettet allerede er brugt, det meste er brugt til at sikre tilskuernes sikkerhed og efterfølgende oprydning, skriver bystyret i en meddelelse.

Derudover argumenterer byrådet for, at det vil skade byens økonomi voldsomt at aflyse arrangementet.

- Det vil også ødelægge planerne for titusindvis af mennesker fra hele landet og udlandet, som har booket fly, hoteller og restauranter til nytårsaften.

Bystyret i Sydney oplyser, at det har doneret 620.000 australske dollar til at støtte slukningsarbejdet i forbindelse med de mange brande.

/ritzau/