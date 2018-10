Den britiske premierminister, Theresa May, er under voldsomt pres for at nå at sikre en acceptabel udtrædelsesaftale med EU inden 29. marts næste år, men Mau har alligevel tid til at mødes med de fem nordiske lande og Grønland, Færøerne og Åland for at pleje de gode relationer. Simon Dawson/arkiv/Reuters