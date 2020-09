Hvideruslands leder er fløjet til Sotji i Rusland for at drøfte krise med Ruslands leder, Vladimir Putin.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, mødes mandag med præsident i Rusland Vladimir Putin. Det sker i den russiske by Sotji.

Mødet finder sted efter efter den femte weekend i træk med massedemonstrationer i Minsk mod Lukasjenkos styre.

Rusland har tidligere oplyst, at lederne foruden den aktuelle situation i Hviderusland blandt andet skal diskutere energi- og handelssamarbejde og strategiske partnerskaber.

Det hviderussiske indenrigsministerium oplyser, at politiet i Hviderusland søndag foretog 774 anholdelser af regeringsfjendtlige demonstranter. 500 af anholdelserne skete i hovedstaden Minsk.

Der var omkring 100.000 på gaden i Minsk søndag.

Mens Lukasjenko og Putin er sammen i Sotji deltager Rusland i en militærøvelse i Hviderusland med faldskærmstropper. Det skrev det russiske nyhedsbureau RIA søndag med henvisning til oplysninger fra det russiske forsvarsministerium.

Det er faldskærmssoldater fra Ruslands Pskov-division, som mandag skal deltage i de militære manøvrer i nabolandet.

Demonstranterne i Minsk søndag krævede, at en fængslet protestleder, den 38-årige Maria Kolesnikova, bliver sat på fri fod.

Politiet skal have handlet voldeligt i forbindelse med tilbageholdelser af kvinder lørdag. Kvinder skal være blevet kastet ind i biler, rapporterede nyhedsbureauet Reuters. Tv-billeder viste, at mænd iklædt sorte masker og grønne uniformer uden varsel tilbageholdt de kvindelige demonstranter.

Nogle kvinder forsøgte at svare igen ved at fjerne maskerne på de uniformerede mænd. En video viser, at politiet med hårdhændede metoder smed kvindelige demonstranter ind i politivogne.

Demonstranterne siger, at præsidentvalget først i august var svindel i stor stil. De kalder oppositionspolitikere Svetlana Tikhanovskaja for valgets retmæssige vinder. Tikhanovskaja er flygtet til Litauen.

Demonstranterne kræver, at alle fængslede frigives - deriblandt protestleder Kolesnikova. Kolesnikova blev i sidste uge fængslet, efter at hun havde modsat sig en tvungen udvisning ved at rive sit pas itu.

/ritzau/Reuters