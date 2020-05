40 år med flæbende præsidenter, Golfkrig, sammenstyrtede skyskrabere, talrige skoleskyderier og en enkelt død skønhedsdronning på bare seks år. Mandag fylder CNN rundt.

Og allerede fredag fik verdens første 24-timers nyhedskanal, der blev startet af Jane Fondas eks-mand, Ted Turner, den bedst tænkelige fødselsdagsgave: I Minneapolis blev deres sorte reporter Omar Jimenez således anholdt for åben skærm.

Side om side med O. J. Simpson-mordsagen,1995-1996, rumfærgeeksplosionen i 1986 og selvfølgelig terrorangrebet i 2001 tegner den grundløse anholdelse af CNN's journalist til at blive én af kanalens største seermagneter siden den spæde start i 1980.

Og således får CNN lidt hårdt tiltrængt medvind i kampen for overlevelse.

CNN's seneste hit. CNN's reporter Omar Jimenez bliver anholdt på direkte tv.

CNN's logo.

I over ti år har Ted Turners hjertebarn således fået baghjul af den mere konservative konkurrent FoxNews, der til dagligt tiltrækker dobbelt så mange amerikanske seere som CNN's ene million. Og siden præsidentvalget i 2016 har CNN desuden ligget i åben krig med verdens mest magtfulde mand, USA's kontroversielle præsident, Donald Trump.

»Du er en forfærdelig person, og du arbejder for en forfærdelig tv-kanal, fake news.«

Sådan sagde Donald Trump ved en pressekonference i starten af året, før coronakrisen for alvor havde ramt USA.

Den 'forfærdelige person' var journalist Jim Acosta, og den 'forfærdelige tv-kanal' var selvfølgelig CNN, som Donald Trump elsker at hade.

»Du er en forfærdelig person fra en forfærdelig tv-kanal, fake news.« Sådan sagde Donald Trump til CNN-journalist Jim Acosta.

Og følelserne er tydeligvis gengældt.

Således har CNN's udsendte ved flere lejligheder stillet præsidenten ledende og alt andet end positive spørgsmål som 'Skammer de dem over den langsomme reaktion på coronakrisen' og 'Hvorfor arbejder de ikke bedre sammen med andre verdensledere'.

I de første 16 år var CNN ikke alene den ledende, men også den eneste 24-timers nyhedskanal i USA.

Og med kameraer og journalister, der var 'på' 24 timer i døgnet, ændrede CNN mediebilledet både i USA og internationalt.

O. J. Simpson strækker sig, mens CNN sender direkte.

I over to døgn (i 1987) var CNN's kameraer således rettet imod et hul i jorden i Midland, Texas. Til stor jubel og tårnhøje seertal blev spædbarnet Jessica McClure efter 56 timer reddet op i live.

I 1990 kunne seere overalt i USA på CNN følge hvert et minut i efterforskningen af skønhedsdronning Jon Benét Ramseys mord. Golfkrigen i 1991 blev nærmest sendt som et direkte realityshow på CNN – startskuddet var endda planlagt til den bedste sendetid. Og i 1995 tiltrak CNN knap tyve millioner seere, da de filmede sportsstjernen O. J. Simpsons slowmotion-flugt fra politiet i Los Angeles.

Men året efter forsvandt CNN's monopol som dug for solen, og krigen for overlevelse startede.

I 1996 dukkede således både MSNBC og den konservative 24-timers kanal Fox News op.

CNN's Anderson Cooper i New Orleans – efter orkanen Katrina.

Mens MSNBC med overlæg tog en mere venstredrejet tilgang til nyhederne, lagde Fox News sig helt ude på den politiske højrefløj.

Og med provokerende og yderst subjektive værter som Bill O'Reilly, Sean Hannity og Megyn Kelly tog Fox News hurtigt føringen i samtlige seermålinger.

»Vi gør nyhederne sexede. Folk vil til enhver tid foretrække to hotte kvindelige værter, der ryger i totterne på hinanden fremfor en knastør fyr i jakkesæt,« sagde Fox News-chef Roger Ailes, der siden blev fyret for sexovergreb.

Og Fox News' angiveligt sexede metode tvang under ledelse af Jeffrey Adam Zacker (2013 til nu) CNN til nye og mere aggressive metoder.

»I dag kan du se nyheder på både Fox News og CNN uden at blive et hak klogere. De bekræfter hver især blot deres faste seere i den holdning, seerne har i forvejen.«

Sådan skriver mediet Business Insider i anledning af CNN's runde dag.

Men selv om konkurrencen på amerikansk hjemmebane er hård, så ligger CNN stadig på en klar førsteplads internationalt.

Mens Fox News Channel således kan ses i godt 100 lande, så er CNN tilgængelig i 212 nationer fordelt over hele kloden.

CNN's allerførste udsendelse 1. juni 1980.

Og selv om Donald Trump ved flere lejligheder har luftet idéen om at skabe et amerikansk medie, der kan ses over hele kloden, så er det stadig CNN, der kommer tættest på.

Her er nogle af CNN's største seermagneter igennem de første 40 år:

1989: Demonstration på den Himmelske Freds plads i Kina

1989: Berlinmurens fald

1991: Den første Golfkrig

1991 – 'Desert Storm'.

2001: Terrorangreb på Manhattan

1986: Challenger-rumfærgen springer i luften

Rumfærgen eksploderer på direkte tv – CNN.

2005: Orkanen Katrina

1997: Lady Diana dør i Paris

1987: Midland, Texas, baby-Jessica i brønd

1996: Monica Lewinsky-skandalen

'I did not have a sexual relation with that woman'. Sådan sagde Bill Clinton om Hvide Hus-praktikant Monica Lewinsky. Sandhenden skulle vise sig at være en helt anden.

1999: John F. Kennedy Jr. dør ved flystyrt

1999: Columbine High Shool-massakre – den første af mange

2001: Terrorangreb på Manhattan

Terrorangreb i 2001 – direkte på CNN.

1990: Jon Benét Ramsey

2005: Michael Jackson retssag

2020: Coronaepidemi