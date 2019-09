B.T. får kritik for at have bragt forkert og krænkende oplysning uden forudgående forelæggelse hos den omtalte.

B.T. omtalte i maj måned, at der var opstået tumult til et arrangement i Fælledparken i København den 1. maj, hvor en statsministerkandidat holdt tale.



Det fremgik af artiklen, at en person var blevet anholdt, da vedkommende havde forsøgt at trænge sig op på scenen til statsministerkandidaten. I artiklen blev personen identificeret ved omtale af hans politiske og fagforeningsmæssige tillidshverv.



Oplysningen om, at han blev anholdt af politiet, var forkert. Pressenævnet har udtalt kritik af B.T. for at have bragt oplysningen uden at have efterprøvet den ved forelæggelse for den omtalte person.



Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk