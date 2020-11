Det var muligvis de mørke sveddråber, der løb ned fra tindingerne på den amerikanske præsident, Donald Trumps, personlige advokat, som endte med at tage en del af opmærksomheden under et pressemøde torsdag aften.

Men selve indholdet af pressemødet var decideret »farligt«.

Det mener den tidligere direktør for det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur (Cisa), Chris Krebs, der forleden blev fyret af præsidenten, efter agenturet kaldte det amerikanske præsidentvalg for 'det mest sikre i amerikansk historie'.

»Det pressemøde var den farligste en time og 45 minutters tv i amerikansk historie. Og muligvis den skøreste,« skriver han på Twitter og fortsætter:

That press conference was the most dangerous 1hr 45 minutes of television in American history. And possibly the craziest. If you don’t know what I’m talking about, you’re lucky. — Chris Krebs (@C_C_Krebs) November 19, 2020

»Hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så er du heldig.«

På torsdagens pressemøde gentog Trumps personlige advokat, 76-årige Rudy Giuliani, påstandene om, at der skulle være sket omfattende valgsvindel under præsidentvalget.

Det er påstande, som både præsidenten og advokaten flere gange har nævnt, siden det stod klart, at den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden, ville ende med at vinde valget.

»Jeg kender kriminelle handlinger. Jeg kan lugte dem,« sagde Giuliani blandt andet på pressemødet, skriver VG.

Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, under pressemødet torsdag. Foto: JIM LO SCALZO

Endnu har hverken præsidenten eller hans administration dog fremlagt beviser på den valgsvindel, som de påstår har fundet sted.

Efterfølgende har Chris Krebs, der nu er fyret fra sit job som direktør for det amerikanske Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur, hvor han stod for datasikkerheden ved valget, flere gange afvist Trumps udokumenterede påstande.

Det førte til, at han forleden blev fyret – af præsidenten.

»De nylige udtalelser af Chris Krebs om sikkerheden ved valget 2020 var højst upræcise, da der var massive uregelmæssigheder og svindel – inklusive stemmer fra døde mennesker, valgobservatører blev nægtet adgang til valgstederne, 'glitches' i stemmemaskinerne, som ændrede stemmer fra Trump til Biden, sent afgivne stemmer og meget mere,« skrev Donald Trump på Twitter og fortsatte:

»Derfor, med øjeblikkelig virkning, er Chris Krebs blevet fyret som direktør for Agentur for Cybersikkerhed og Infrastruktur.«