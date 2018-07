Thailandske myndigheder vil inden længe forsøge at redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud af den underjordiske grotte, hvor de har været fanget i to uger. Det har de thailandske myndigheder annonceret på et pressemøde. Det oplyser flere medier, herunder britiske The Guardian.

Tidligere forlød det, at redningsforsøget ville blive gennemført allerede i nat lokal tid. Nu forlyder det, at der vil gå lidt længere tid, da myndighederne ifølge den lokale guvernør 'ønsker at minimere risikoen' og gennemtænke et eventuelt redningsforsøg.

De thailandske myndigheder frygter at den kraftige monsunregn vil yderligere forværre drengenes situation, såfremt man udsætter et redningsforsøg.

De 12 drenge og deres træner blev for to uger siden overrasket af voldsomme regnskyl, da de var på tur til grotterne. Det kraftige regnskyl, som markerede starten på regntiden, oversvømmede grotterne. Drengene og deres træner blev fanget i en lomme uden mulighed for at komme ud selv. Det lykkedes at finde det sted, hvor drengene opholdt sig, men det er ikke nemt at komme til dem.

Medierne venter på den pressekonference, der forventes afholdt i løbet af aftenen lokal tid. Det forventes at der annonceres en redningsaktion, der skal undsætte de 12 drenge og deres fodboldtræner. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Medierne venter på den pressekonference, der forventes afholdt i løbet af aftenen lokal tid. Det forventes at der annonceres en redningsaktion, der skal undsætte de 12 drenge og deres fodboldtræner. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Natten til fredag den 6. juli døde en lokal frivillig dykker i forsøget på at hjælpe drengene. Det tager seks timer at komme ind til drengene og fem timer at komme ud igen, da ruten er præget af snævre passager, som er oversvømmede nogle steder. Angiveligt er to af drengene så afkræftede, at de ikke kan flytte sig ved egen hjælp.

Man har forsøgt at finde steder, hvor man kunne bore sig ned gennem klippen og hele vejen ind til drengene og forsøge en redningsaktion den vej. Det er dog ikke lykkedes og det ser ud til, at den eneste reelle mulighed for at redde drengene er at få dem ud via grottesystemet.

Fredag har den amerikanske erhvervsmand Elon Musk, som blandt andet The Boring Company, der har stor erfaring med at grave tunneler i Los Angeles meldt sig på banen til en eventuel redningsaktion. Hans forslag går blandt andet på, at skubbe en oppustelig plastikslange gennem de smalle oversvømmede passager for derefter at puste dem om som en hoppeborg. Det kan i teorien skabe en passage, som drengene kan komme igennem.

