Tysk forbundspoliti holder lige nu pressemøde om Madeleine McCann-sagen.

Her lyder det, at politiet antager, at den forsvundne pige er død.

Sådan lød det fra en talsperson for anklagemyndigheden, Hans Christian Wolters.

Meldingen fra de tyske myndigheder kommer efter, at tysk politi onsdag offentliggjorde, at en 43-årig mand med tysk statsborgerskab er mistænkt for at have bortført 'Maddie' og siden slået hende ihjel.

Ifølge talsmanden opfatter politiet nu sagen som en drabssag, lød det på pressemødet, der varede små fem minutter.

Der var ikke plads til spørgsmål fra de fremmødte journalister. Politiet gentog flere af de omstændigheder, de mener at have klarlagt, og som blev meldt ud onsdag.

Tysk politi mener at den 43-årige har mindst én bekendt, der ligger inde med viden om sagen. Derfor gentog talsmanden på pressemødet en opfordring om, at personer med viden bør henvende sig til politiet.

Onsdag kom det frem en pædofil mand er mistænkt i sagen, og at politiet betragter det som et gennembrud.

Den 43-årige tyske mand er dømt for flere seksuelle lovovertrædelser på både børn og voksne,og han afsoner for tiden en fængselsstraf på syv år.

Ifølge Bild sidder han fængslet i Kiel.

Den 43-årige mand boede mellem 1995 og 2007 i den portugisiske Algarve-region . Blandt andet boede han i et hus, der lå mellem Lagos og Praia de Luz i en årrække.

To år før Maddie forsvandt, begik den tyske mand en voldtægt i selv samme feriekompleks, hvor Maddie sidst blev set i live.

Det er voldtægten begået i 2005, han nu sidder fængslet for.

Ifølge Daily Mail blev han indhentet af fortiden sidste år, da han i forbindelse med en indrejse i Italien blev snuppet af politiet på baggrund af en arrestordre.

Voldtægten blev begået mod en 75-årig amerikansk kvinde.

Den 43-årige har indtil videre afsonet syv måneder af sin straf.