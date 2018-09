Japanske medier siger, at Japans forsøg på at få undtagelsesregler i forhold til Iran er mislykkedes.

Tokyo. Japanske medier skriver, at landets største olieimportører forbereder sig på at standse importen af råolie fra Iran i oktober som følge af USA's sanktioner.

Det er blandt andet nyhedsbureauet Jiji og lokale medier, som melder, at årsagen er frygten for, at amerikanerne vil indføre sanktioner mod lande, der indfører iransk råolie.

Japan har forsøgt at få en særlig ordning, så landet fortsat kunne importere råolie fra Iran, men dette synes ikke at kunne lykkes.

Præsident Donald Trump trak i maj USA ud af en atomaftale med Iran, og i august iværksatte USA sanktioner, som skal forhindre andre lande i at handle med Iran.

I første omgang gjaldt det varer som tæpper og nødder. I sanktionernes anden fase, der indledes den 5. november, vil Irans olie- og bankindustri også blive ramt.

En talsperson for handelsmyndighederne i Tokyo bekræfter over for AFP, at Japan har ført drøftelser med USA om at blive undtaget for sanktionerne, men der bliver ikke oplyst yderligere detaljer.

Olieimportører ønsker ikke at kommentere rapporterne.

Det ressourcefattige Japan er afhængigt af import af råolie fra hele Mellemøsten. Sidste år stod Iran dog kun for 5,3 procent af Japans samlede import.

/ritzau/AFP