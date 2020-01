Mens brande plager Australien, bliver en kampagnevideo med premierministeren beskyldt for at ramme helt skævt.

Australiens premierminister, Scott Morrison, er kommet i strid modvind for en kampagnevideo om naturbrandene, der fortsat hærger landet og har kostet over 20 mennesker livet.

Videoen blev lagt op på Morrisons Twitter-profil, kort efter at regeringen lørdag annoncerede, at 3000 militærfolk ville blive sat ind i kampen mod brandene.

Den beskriver til underlægningsmusik den australske regerings indsats samtidig med, at der blandt andet vises billeder og videoer af brandfolk i aktion og Morrison, som besøger de ramte områder.

Mange kommentatorer mener imidlertid, at videoen er fuldstændig uden fornemmelse for folkestemningen og kalder den blandt andet "tonedøv" .

- Scott Morrisons politiske reklame er et bizart udtryk for selvkærlighed, mens brandfolk kæmper for at redde Australien, lyder overskriften på en klumme af The Guardians politiske redaktør, Katarine Murphy.

Blandt andre den britiske tv-vært Piers Morgan følger trop. Han kalder ifølge ABC News videoen for en "selvpromoverende reklame med plat elevatormusik".

Kritikken lægger sig oveni voldsomme diskussioner af regeringens politik samt den figur, som Morrison har gjort ved besøg i lokalområder.

Her har indbyggere beskyldt ham for at være ufølsom, og enkelte har nægtet at give hånd til premierministeren.

Morrison forsvarer på Twitter videoen med, at den beskriver regeringens indsats.

- Videoen kommunikerer blot regeringens politiske tiltag og de handlinger, som regeringen har sat i værk, til offentligheden, skriver Scott Morrison på Twitter.

Videoen er udarbejdet af Morrisons kommunikationsmedarbejdere. Den er godkendt af premierministeren.

