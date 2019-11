De seneste ugers uroligheder i Catalonien blev hidsigt debatteret i en spansk valgdebat mandag.

De førende kandidater i ræset om at blive Spaniens næste premierminister tørnede sammen mandag aften i en tv-debat om blandt andet Cataloniens selvstændighed.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters viser de seneste meningsmålinger, at hver tredje vælger stadig er i tvivl om, hvem de vil stemme på ved det spanske valg søndag.

Målinger viser også, at hverken det konservative Folkepartiet (PP) eller Det Socialistiske Parti (PSOE) står til at få et flertal.

Derfor kan mandagens debat vise sig afgørende om udfaldet søndag.

Cataloniens største by, Barcelona, er de seneste uger blevet rystet af voldsomme demonstrationer, efter at ni separatistledere blev fængslet i oktober for deres rolle i den fejlslagne folkeafstemning om regionens selvstændighed.

PP's leder, Pablo Casado, angreb flere gange Spaniens nuværende premierminister, Pedro Sanchez (PSOE), over at være for blød mod de ni fængslede separatistledere.

- Du tror ikke på den spanske nation, sagde Casado i debatten.

Sanchez har længe ført i valgmålingerne, men har mistet terræn efter protesterne i Barcelona.

Urolighederne har i stedet gjort partier ude på højrefløjen mere populære.

Højrefløjspartier har kæmpet om at foreslå de hårdeste tiltag mod de catalanske demonstranter.

- Der er statskup i gang i Catalonien, sagde formanden for højrefløjspartiet Vox, Santiago Abascal.

Han mener, at de to partier, der har siddet på magten de seneste årtier, PP og PSOE, er skyld i protesterne.

Vox står ifølge de seneste målinger til at blive Spaniens tredje største parti.

Det liberale parti Ciudadanos står til at falde mest tilbage.

Sanchez angreb PP og Ciudadanos under tv-debatten for at arbejde sammen med Vox.

- De er to repræsentanter for den kujonagtige højrefløj, der står foran et aggressivt, yderliggående højrefløjsparti.

Lederen af venstrefløjspartiet Unidas Podemo, Pablo Iglesias, sagde til Sanchez under debatten, at han ikke skulle forvente hjælp fra højrefløjen angående Catalonien.

Den eneste vej frem er dialog med separatisterne, mente han.

/ritzau/Reuters