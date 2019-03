Bevæbnet person dræbte 49 i moskéer i Christchurch. Brug for ændring af våbenlov, mener premierminister.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, varsler stramninger af landets våbenlovgivning efter angreb.

Det sker lørdag lokal tid ved et pressemøde i Christchurch i New Zealand, hvor hun fortæller, at den formodede gerningsmand havde en våbentilladelse.

- Vores våbenlov vil blive ændret, siger Jacinda Ardern.

Premierministeren lagde sig ikke fast på konkrete ændringer. Hun sagde dog ifølge nyhedsbureauet AFP, at semiautomatiske våben kunne blive forbudt.

Ardern mener, at det er tydeligt, at der skal gøres noget, når den formodede gerningsmand kunne købe i alt fem våben på lovlig vis.

- Folk vil ønske en forandring, og det forpligter jeg mig til, siger premierministeren.

Endnu er navnet på den hovedmistænkte ikke bekræftet fra officielt hold. I mange medier omtales han som en australier ved navn Brenton Tarrant.

Der er foreløbigt kun én sigtet, men to andre er tilbageholdt, og deres forbindelse til angrebet undersøges også. Ingen var på forhånd i myndighedernes søgelys.

Den hovedmistænktes fem våben talte ifølge premierministeren to semiautomatiske våben, to haglgevær og en riffel.

Våbentilladelsen fik den formodede gerningsmand i november 2017, fortæller premierministeren.

Der mangler fortsat at blive klarlagt flere detaljer omkring forløbet, forklarer Lucinda Ardern.

Men det står klart, at der nu er behov for at gøre noget efter forsøg på at ændre lovgivningen i 2005, 2012 og 2017, understreger hun.

Alle over 16 år kan ifølge AFP ansøge om en almindelig våbentilladelse i New Zealand, hvilket blandt andet giver lov til at anvende et haglgevær uden opsyn.

En opgørelse af Small Arms Survey viste i 2017 ifølge britiske The Guardian, at borgere i New Zealand ejer omkring 1,2 millioner våben.

Dermed er antallet af våben per borger højere end i Australien, men lavere end i USA.

I alt 49 personer blev dræbt ved angrebet fredag. Ofrene kommer fra forskellige muslimske lande, fortæller premierministeren.

Ifølge AFP sagde Ardern, at regeringen havde samarbejdet med embedsmænd fra "Pakistan, Tyrkiet, Saudi-Arabien, Bangladesh, Indonesien og Malaysia" om at håndtere eftervirkningerne af angrebet.

41 af ofrene blev dræbt i moskéen Masjid al Noor i den centrale del af Christchurch. Syv andre blev skudt og dræbt i moskéen Linwood Ave - tre af dem uden for bygningen.

Det sidste offer er afgået ved døden efterfølgende.

Over 40 er såret efter angrebet, og nogle er stadig i kritisk tilstand heriblandt et barn.

/ritzau/