Få måneder inden præsidentvalget i Elfenbenskysten er regeringspartiets kandidat død.

Elfenbenskysten har mistet sin premierminister, Amadou Gon Coulibaly. Det meddeler præsident Alassane Ouattara i det vestafrikanske land.

Den 61-årige Coulibaly fik det dårligt under et regeringsmøde onsdag og blev bragt til et hospital. Her afgik han ved døden, lyder det i meddelelsen.

'Mine landsmænd, Elfenbenskysten er i sorg. Det er med stor smerte, at jeg meddeler, at premierminister Amadou Gon Coulibaly har forladt os,' lyder det i meddelelsen fra præsidenten.

I sidste uge var Coulibaly vendt tilbage til sit hjemland efter at have tilbragt to måneder i Frankrig, hvor han skulle gennem en hjerteundersøgelse og hvile sig.

Han gennemgik en hjerteoperation i 2012.

Ud over at være premierminister var Amadou Gon Coulibaly også regeringspartiets præsidentkandidat ved det kommende valg. Det skal efter planen holdes i oktober.

Det var præsident Ouattara, der i marts pegede på Coulibaly som RHDP's kandidat, efter at Ouattara selv havde meddelt, at han ikke stiller op til en tredje embedsperiode.

Med premierministerens død får regeringspartiet, RHDP, travlt med at finde en anden kandidat til præsidentvalget.

Resultatet af dette valg betragtes som afgørende for den fortsatte stabilitet i det vestafrikanske land, der er verdens største kakaoproducent.

