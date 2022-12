Lyt til artiklen

Modstanderne har stået i kø for at latterliggøre den britiske premierminister, Rishi Sunak, siden han for rullende kameraer fredag – ifølge dem – understregede, hvordan han er helt uden føling med befolkningen.

Optrinet, der har fået kritikken til at rulle, fandt sted i et suppekøkken, hvor premierministeren havde iført sig forklæde og julesmil for at servere mad for hjemløse.

I videoen, som du kan se øverst i denne artikel, træder en mand frem i køen til serveringen. Han hedder Dean, siger han, da premierministeren spørger, hvorefter sidstnævnte smider både pølser, æg og brød på en tallerken til ham.

Alt imens spørger Rishi Sunak, om Dean ofte kommer i suppekøkkenet.

Det gør han, erkender Dean, der så spørger Storbritanniens politiske overhoved, om han er ved at få styr på landets økonomi.

»Er du forretningsmand?« spørger premierministeren, der hurtigt bliver mødt med et noget undrende svar.

»Nej, jeg er hjemløs. Jeg er faktisk et hjemløst menneske.«

Samtalen fortsætter herefter for en stund umiddelbart upåvirket. Premierministeren taler blandt andet om sine meritter, blandt andet som finansmand, førend samtalen atter går skævt.

Rishi Sunak får således spurgt den hjemløse Dean, om han kunne have interesse i at blive en del af finanssektoren.

»Øh, det ville jeg ikke have noget imod.«

»Men, jeg ved ikke, lige nu vil jeg bare gerne igennem julen først,« siger han og tilføjer så, at han håber, at nogen kan hjælpe med et sted at sove, så han ikke skal tilbringe julen uden tag over hovedet.

Den konservative premierminister er af særligt kritikere fra oppositionspartiet Labour blevet kritiseret for at være ude af stand til at sætte sig i almindelige menneskers sted.

Labour-politiker Angela Rayner har på Twitter kaldt ordudvekslingen for »ulidelig«, mens hendes kollega Stella Creasy er i tvivl om, hvorvidt »premierministeren tror, at 'hjemløs' i virkeligheden bare betyder, at man ikke har en landejendom i øjeblikket«.

Selv benyttede Rishi Sunak lejligheden til at understrege, at regeringen har tilsidesat to milliarder pund til at hjælpe hjemløse de næste tre år.