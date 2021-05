Myndighederne i Samoa måtte mandag finde en plan B, da den nyvalgte premierminister skulle aflægge sin ed i en storslået ceremoni.

Den nyvalgte premierminister er 63-årige Fiame Naomi Mata'afa.

Sammen med sin justitsminister ankom han til parlamentet i Samoas hovedstad, Apia, der skulle danne centrum om den føromtalte ceremoni. Men der var et problem.

Fiame Naomi Mata'afa kunne ikke indtage parlamentet. Hun blev nægtet adgang, og dørene blev låst. Det skriver BBC.

Fiame Naomi Mata'afa aflægger sin ed. Foto: MALIETAU MALIETOA Vis mere Fiame Naomi Mata'afa aflægger sin ed. Foto: MALIETAU MALIETOA

Fiame Naomi Mata'afa vandt et tæt valg 9. april, hvor hun slog sin modstander Tuilaepa Sailele Malielegaoi. Og netop han har angiveligt en finger med i de låste døre.

Tuilaepa Sailele Malielegaoi, der i øvrigt har været premiereminister i Samoa i 22 år, har ikke villet erkende valgnederlaget. Han har sågar nægtet at træde tilbage.

Ifølge BBC var det Malielegaois allierede, der sørgede for, at Fiame Naomi Mata'afa ikke kunne træde ind ad døren til parlamentet.

Og så er vi tilbage ved plan B. Reglerne i Samoa siger, at den nye premiereminister skal indsættes maks 45 dage efter valget, hvilket er i dag, mandag. Ceremonien skulle altså holdes.

Myndighederne valgte i stedet at slå et telt op i parlamentets have, hvor ceremonien så ellers foldede sig ud, og Fiame Naomi Mata'afa fik aflagt sin ed.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var Tuilaepa Sailele Malielegaoi selv til stede ved ceremonien, hvor han angiveligt gav en undskyldning og beklagede, at den nyvalgte premierminister ikke kunne indtage parlamentet.

Valget i Samoa beskrives som både tæt og dramatisk, eftersom det kun var én stemme, der afgjorde det til fordel for Fiame Naomi Mata'afa.

Tuilaepa Sailele Malielegaoi forsøgte ellers at få omstødt resultatet og i stedet udskrive et nyt valg. Det afviste retten dog, hvilket endegyldigt cementerede sejren til Fiame Naomi Mata'afa.