Premierminister Li Keqiang siger, at Kina vil holde løfter om at åbne økonomien for udenlandske investorer.

Kina vil aldrig bede dets firmaer om drive industrispionage mod andre nationer, siger den kinesiske premierminister, Li Keqiang, som fredag holdt pressemøde efter afslutningen på den årlige folkekongres.

Udtalelsen kommer på et tidspunkt, hvor USA har indledt en global kampagne for at overbevise dets vestlige allierede om, at de bør udelukke den kinesiske telegigant Huawei fra det kommende 5G-netværk. Det sker, af frygt for at selskabet vil blive brugt af Beijing til spionage.

EU-Parlamentet har også opfordret til handling på EU-plan mod de sikkerhedstrusler, der kan være forbundet med Kinas voksende teknologiske tilstedeværelse i EU. Der er navnlig bekymringen for, at kineserne ved etableringen af 5G-netværket kan have indbygget "bagdøre" med henblik på spionage og overvågning.

Kina har for nylig vedtaget en lov, som forpligter kinesiske virksomheder med at hjælpe regeringen med national sikkerhed. Det har øget bekymringen i Vesten.

Men den kinesiske premierminister siger, at regeringen i Beijing aldrig vil bede et selskab om at spionere for styret.

- Der sker ikke sådan noget nu, og det vil heller ikke ske i fremtiden, forsikrer han.

- Det er ikke i overensstemmelse med Kinas lovgivning, og Kina handler ikke på denne måde, siger Li Keqiang. Han er nummer to i det kinesiske kommunistpartis hierarki efter præsident Xi Jinping.

Blandt andet USA og Australien har trods de kinesiske forsikringer indført restriktioner for brug af kinesiske it-produkter - også fra Huawei Technologies Ltd.

Dette truer Huaweis adgang til mobilselskaber, som er ved at forberede milliardinvesteringer i 5G-netværk.

Huawei, som er den største globale producent af netværksudstyr, har afvist de mange beskyldninger, som rettes mod selskabet.

Præsident Xi og hans regering er under stigende pres for at rettet op på deres handelsrelationer til USA, EU og andre store markeder efter et stadig fald i landets økonomiske vækst.

Væksten var sidste år på 6,6 procent - det laveste niveau i tre årtier.

Folkekongressen med omkring 3000 delegerede i Folkets Store Hal i Beijing betegnes ofte som Kinas parlament. Den blev i år afviklet i skyggen af handelsstriden med USA og faldende økonomisk vækst.

