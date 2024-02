Armeniens premierminister mener, at nabolandet Aserbajdsjan vil indlede krig mod Armenien.

Det siger han to dage efter, at fire armenske soldater blev dræbt i et sammenstød mellem de to lande.

»Vores analyser viser, at Aserbajdsjan vil indlede en militær aktion mod nogle dele af grænsen med mulighed for at vende en sådan eskalering til en fuldskala krig mod Armenien. Denne hensigt kan læses i alle Aserbajdsjans udtalelser og handlinger,« siger premierministeren, Nikol Pasjinjan ifølge Dagbladet.

De to lande har ligget i konflikt med hinanden siden Sovjetunionens fald – blandt andet grundet en konflikt om geografiske områder.

Aserbajdsjan erobrede i 2023 den armenske Nagorno-Karabakh-enklave på få dage, hvilket fik over 100.000 mennesker til at flygte til Armenien.

Aserbajdsjan afviser, at man har planer om offensiver. Præsident Ilham Aliyev siger, at aggressiviteten kommer fra armenerne.