Frankrig er tilsyneladende i starten af en tredje bølge af coronasmitte. Det siger den franske premierminister, Jean Castex, tirsdag.

»Vi befinder os i en form for tredje bølge,« siger han i en udtalelse i parlamentet tirsdag.

Antallet af nye daglige smittetilfælde er nu oppe over 25.000, når man ser på et gennemsnit for den seneste uge. Det er det højeste niveau siden november.

Tirsdag melder Frankrig om 29.975 nye smittetilfælde i det seneste døgn. Det er 4,5 procent højere end for en uge siden og den største ugentlige stigning i halvanden måned.

De mange nye smittetilfælde lægger pres på de franske hospitaler. Det har fået nogle af landets førende sundhedseksperter til at tale for en ny nedlukning.

Svaret på den forværrede situation er vaccinering, mener både Castex og præsident Emmanuel Macron.

Men Frankrig er - lige som mange andre EU-lande - ikke nået så langt med at vaccinere befolkningen som eksempelvis USA eller Storbritannien.

Otte procent af franskmændene har fået første skud vaccine, mens fire procent har fået begge doser, viser tal fra Europæisk Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC).

I Danmark er det til sammenligning henholdsvis 12 og 5 procent.

Den mest udbredt variant i Frankrig er nu B117, der først blev opdaget i Storbritannien. Den er ifølge eksperter mere smitsom end den oprindelige variant.

På et hospital i byen Lannion i Bretagne i det vestlige Frankrig er der opdaget tilfælde af en ny coronavariant. Det meddeler sundhedsmyndigheder tirsdag.

Tilsyneladende er den sværere at opdage end andre varianter. Udbruddet blev konstateret, da flere patienter udviste symptomer på coronasmitte. Men pcr-test viste negativt svar.

Det er endnu uklart, om tilfælde med denne nye variant er mere alvorlige eller mere smitsomme end de hidtil kendte.

