Den spanske premierminister besøger mandag Barcelona og sender hård kritik af sted mod den catalanske leder.

Spaniens fungerende premierminister, Pedro Sanchez, besøger mandag Cataloniens hovedstad, Barcelona, efter omkring en uges uro i byen.

I den forbindelse kritiserer han Cataloniens præsident i hårde vendinger.

Ifølge Sanchez har regionens præsident, Quim Torra, hidtil "vendt ryggen til" de voldelige protester, der er opstået i den nordøstlige spanske region.

Demonstrationerne blev skudt i gang af en række domme i Spaniens højesteret mandag i sidste uge. Her blev ni catalanske tidligere separatistledere idømt mellem ni og 13 års fængsel.

De blev dømt for deres roller i Cataloniens løsrivelsesbevægelse i 2017.

Sanchez besøger mandag sikkerhedsstyrkerne i Barcelona. Den catalanske præsident har anmodet om et møde med premierministeren, men det vides ikke, om det skal finde sted. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sanchez blev mødt af protester fra en lille gruppe demonstranter, da han ankom til det nationale politihovedkvarter i Barcelona.

Det er her, at mange af de seneste dages sammenstød mellem demonstranter og spansk politi er foregået.

Sanchez har sagt, at det er Quim Torras opgave at skabe ro i regionen.

- Din opførsel de seneste dage har gjort præcis det modsatte, lyder det mandag fra Spaniens premierminister i et brev til den catalanske leder.

Spanien skal til nyvalg i næste måned, efter at det ikke er lykkedes for Pedro Sanchez at danne en regering efter seneste valg i april.

/ritzau/Reuters