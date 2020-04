Den britiske premierminister, Boris Johnson, er søndag bragt til et hospital for at blive testet yderligere, 10 dage efter at han blev testet positiv for coronavirus.

Han har vedvarende symptomer på sygdommen, meddeler Johnsons kontor i Downing Street søndag aften.

Johnsons kontor i Downing Street betegner det som et "forsigtighedstiltag", at han nu kommer på hospitalet.

'Efter råd fra hans læge er premierministeren her til aften blevet indlagt på hospitalet for at få taget prøver,' meddeler Downing Street.

Den 27. marts meddelte Johnson, som den første regeringschef i verden, at han var smittet med coronavirus. Siden da har han været isoleret i sin embedsbolig i Downing Street.

Fredag meddelte han, at han fortsat havde høj feber.

/ritzau/Reuters