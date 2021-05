Premierminister Benjamin Netanyahu advarer tirsdag om, at Israel vil optrappe angreb på det islamistiske Hamas, der regerer i Gazastriben, efter at to israelske kvinder er blevet dræbt af raketter fra enklaven.

»Siden mandag har hæren gennemført hundredvis af angreb mod Hamas og Islamisk Jihad i Gaza... og vi vil intensivere vores angreb,« siger Netanyahu i en videotagelse udsendt af hans kontor.



»Hamas vil blive ramt på måder, som det ikke venter,« siger han ifølge AFP.

