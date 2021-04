Store protester sidste år ændrer ikke på, at Borisovs parti Gerb står til at blive Bulgariens største.

Den bulgarske landsby St. Petka, som ligger på en skråning i Rhodopebjergene, var kortvarigt midtpunkt i landets parlamentsvalg - som finder sted søndag - da premierminister Bojko Borisov og hans kampagnehold kom til byen.

Omkring 1500 mennesker bor i landsbyen i det sydlige Bulgarien, hvor der ikke er noget kloaksystem.

Men St. Petka har oplevet fremskridt i senere år, for byens skole er blevet renoveret med EU-midler. Derudover har støtte fra regeringen muliggjort opførelsen af to nye veje i byen.

- Det, som I ønskede, har jeg givet jer, sagde Borisov på en solrig forårsdag til byens borgmester og en gruppe indbyggere, som bød ham velkommen.

- Du har bragt os tilbage til livet. Vi havde mistet alt håb her, sagde den lokale byggearbejder Ibrahim Emin og takkede Borisov for infrastrukturarbejdet.

61-årige Borisov står i spidsen for centrum-højrepartiet Gerb.

Op til valget søndag har han livestreamet fra sine kampagnebegivenheder i fattige områder som St. Petka og fremvist motorveje og byggeprojekter.

Meningsmålinger peger på, at Gerb søndag igen kan blive Bulgariens største parti med omkring 28-29 procent af stemmerne mod 33,5 procent for fire år siden.

Men går det som ventet, vil Borisov stå over for et mere fragmenteret parlament.

Det største oppositionsparti, Socialisterne, står til at få omkring 20-22 procent af stemmerne, og et protestparti, som ledes af tv-værten og sangeren Slavi Trifonov, står til 13 procent.

Borisov har under sine tre hidtidige valgperioder holdt styr på de offentlige finanser og udført store infrastrukturprojekter.

Men en række korruptionsskandaler - heriblandt lækkede billeder af Borisov med guldbarrer og 500 euro-sedler i sit soveværelse - har svækket hans popularitet.

Borisov afviser at have skjulte penge.

Men Bulgarien rangeres igen og igen som EU's mest korrupte land af organisationen Transparency International.

Sidste år gik tusindvis på gaden og krævede et opgør med korruptionen samt regeringens afgang.

Trifonov og hans protestparti har sagt, at de er imod at indgå koalitioner med de andre partier, hvilket kan føre til parlamentarisk dødvande.

Men i St. Petka er indbyggerne mere fokuserede på de lokale problemer.

- Jeg håber, at han (Borisov) kan hjælpe mig, siger 59-årige Fatime Dalova, der har ventet i 30 år på, at de lokale myndigheder skulle bygge en vej til hendes hus.

- Må han forblive sund og glad.

/ritzau/Reuters