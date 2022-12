Lyt til artiklen

Nej, mikrofonen var ikke slukket.

»Sådan et arrogant røvhul,« kunne tv-seere og parlamentsmedlemmer derfor høre den newzealandske premierminister Jacinda Ardern sige.

Bemærkningen faldt tirsdag i en spørgetime, og den var rettet mod oppositionspolitikeren David Seymour, skriver Guardian. Se ordudvekslingen længere nede i artiklen

Han havde umiddelbart inden stillet sig op i parlamentet og bedt landets leder om at komme »med et eksempel på, at hun havde begået en fejl, undskyldt ordentlig for den og rettet op på den«.

Jacinda Ardern har været premierminister siden 2017. Foto: POOL

Herefter svarede Jacinda Ardern, at regeringen ved flere lejligheder har erkendt, at man ikke havde haft »perfekte reaktioner« på forskellige forhold, men hun sagde også, at hun stadig »står ved det arbejde, som vi har udført«.

Og da premierministeren havde talt færdig og igen havde sat sig på sin plads, kom bemærkningen pludselig fra hende. Svagt, men hørbart: »Such an arrogant prick,« lød det på engelsk i tv-optagelsen.

Senere forlangte David Seymour derfor at få en undskyldning, men det blev afvist af formanden for parlamentet, fordi Jacinda Ardern på det tidspunkt havde forladt salen – og fordi bemærkningen muligvis ikke var ført til protokols.

En talsperson for premierministeren kunne dog senere bekræfte, at der var blevet sagt undskyld.

Det samme kunne David Seymour, der fortalte, at han havde fået en sms.

»Hun skrev: 'Jeg undskylder, jeg skulle ikke have sagt det', og hun skrev videre, at 'min mor har altid sagt, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man ikke sige noget',« lød det fra ham:

»Alt er godt. Jeg skrev bare tak og ønskede glædelig jul. Det er trods alt ikke verdens undergang.«

Og på den måde fik oppositionspolitikeren alligevel Jacinda Ardern til at erkende, at hun havde begået en fejl. Han fik hende også til at sige undskyld og rette op på det.

Her kan du se, hvordan det gik for sig i New Zealands parlament: