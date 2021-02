Stacey Griffith satte sig ind i sin bil. Brugte en time på at køre gennem New York fra Manhattan til Staten Island. Hvor hun fik et skud coronavaccine.

Og så brød helvede løs.

Det skete ifølge flere amerikanske medier som Washington Post kun øjeblikke efter, at hun på Instagram fortalte, hvad der var foregået.

»Vaccinedag. Første trin af Moderna-magien,« kunne hendes 60.000 følgere i fredags læse på det sociale medie.

Det vakte opsigt. For Stacey Griffith er en 52-årig amerikanske fitnessinstruktør, der har opnået celebrity-status i New York, fordi hun træner en stribe af kendisser. På Instagram poserer hun eksempelvis med Demi Lovato, Oprah Winfrey og Drew Barrymore.

Men hvordan kunne hun komme foran i køen og få en dosis af coronavaccinen?

I New York er man nået til en fase af coronavaccinationen, hvor blandt andet sundhedspersonale, personer over 65 år, medarbejdere i dagligvarebutikker og udvalgte lærere nu kan få et stik.

Som en af Stacey Griffiths følgere skrev til hendes opslag: »Min hustru har kræft i et fremskreden fase, men hun kan ikke blive vaccineret før om to-tre måneder. Og selv om jeg skal passe på hende hver dag, kan jeg først blive vaccineret om fire-fem måneder. Så lad os juble over, at verden nu er mere sikker for en kendt spinninginstruktør.«

Og lignende kritik væltede ind. Siden slettede Stacey Griffith sit opslag.

Men i første omgang forsvarede hun sig over for mediet Daily Beast, hvortil hun fortalte, at hun i de nødvendige papirer havde opført sig selv som 'underviser'.

»Jeg har haft samme muligheder som alle andre ved at udfylde ansøgningsskemaet online. Jeg har ikke fået en tjeneste, jeg har ikke bestukket nogen,« sagde Stacey Griffith til mediet.

Men kritikken er blevet ved. Hendes arbejdsgiver, Soulcycle, har taget afstand fra Stacey Griffith, og det samme har endda New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

For mig lyder det ikke som én, der burde være blevet vaccineret Bill de Blasio, borgmester i New York, om Stacey Griffith

»For mig lyder det ikke som én, der burde være blevet vaccineret,« har han sagt på et pressemøde, hvor han samtidig opfordrede til, at procedurerne får et ekstra gennemsyn:

»Jeg mener ikke, at man er kvalificeret til en vaccine ved at møde op og sige 'hej, jeg er en Soulcycle-instruktør'. Det skulle været blevet fanget i ansøgningsprocessen.«

Siden er det blevet stille om Stacey Griffith. Hun har for et par dage siden lagt et nyt opslag på Instagram, hvor der står:

»Jeg vil gerne komme med den dybeste undskyldning for, at jeg har modtaget vaccinen. Jeg begik en frygteligt fejl, og jeg er virkelig ked af det.«