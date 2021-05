Borgerrettighedsforkæmperen Al Sharpton opfordrer til at offentliggøre en video af Andrew Browns død.

Familie, venner og borgerrettighedsforkæmpere er mandag samlet i en kirke i North Carolina for at tage afsked med Andrew Brown.

Den 42-årige sorte amerikaner blev skudt og dræbt af politiet i byen Elizabeth City i slutningen af april.

Blandt talerne ved mandagens begravelse er den kendte præst og borgerrettighedsaktivist Al Sharpton.

- Vi er nødt til at gøre op med uligheden i det strafferetlige system, siger han.

Myndighederne har oplyst, at Andrew Brown blev skudt og dræbt under en ransagning af sit hjem den 21. april.

Hændelsen fandt sted, dagen efter at den tidligere politibetjent Derek Chauvin blev kendt skyldig i drabet på den sorte amerikaner George Floyd i Minneapolis sidste år.

Andrew Browns død og ikke mindst en beslutning fra myndighederne om ikke at offentliggøre en video af hændelsen har udløst mistro og adskillige protester i Elizabeth City, hvor omkring halvdelen af de 18.000 indbyggere er sorte.

- Jeg genkender et svindelnummer, når jeg ser det, siger Al Sharpton.

- Offentliggør hele videoen og lad folk se, hvad der skete med Andrew Brown.

- Hvis han gjorde noget galt, så stil ham for retten. Men ingen har ret til at tvinge ham til sin egen begravelse, tilføjer Sharpton, der også talte ved George Floyds mindehøjtidelighed sidste år.

Onsdag i sidste uge afviste en dommer i North Carolina en anmodning om at offentliggøre videoer af skyderiet fra betjentenes kropskameraer.

Dommeren mente, at en offentliggørelse af videoerne kan skade efterforskningen.

Således sagde dommer Jeff Foster, at videoerne først skal offentliggøres om 30-45 dage, således at efterforskerne og den lokale anklager har mulighed for at færdiggøre deres efterforskning.

Advokater for Andrew Browns familie har tidligere sagt, at et videoklip, de har fået lov til at se, viser, at Brown blev "henrettet" af betjentene.

Ifølge familien blev betjentene ved med at skyde efter Brown i hans indkørsel, efter at han kørte væk fra dem.

Omvendt siger politiadvokat Andrew Womble, at betjentene kun sigtede efter Browns bil.

En privat obduktionsrapport bestilt af Andrew Browns familie har vist, at han blev ramt af fem kugler i alt, herunder et dødeligt skud i baghovedet.

I alt var syv betjente involveret i episoden. De er alle blevet sendt på orlov, mens sagen efterforskes.

