Han blev fundet blødende i præstegården.

En præst i bispedømmet České Budějovice i den sydbøhmiske region i Tjekkiet har ifølge avisen Novinka i en psykose skåret sin penis af.

Det skriver Dagbladet.

Landsbyens borgmester slog alarm, da præsten ikke dukkede op til et møde som planlagt tilbage i november måned sidste år.

Derfor blev der sendt hjælp til præsten, der i en psykose havde forvoldt skaden på sig selv.

Læger har bekræftet overfor samme avis, at præsten tidligere har været offer for et flåtbid, der viste sig at være mere alvorligt end normalt.

Han havde fået den flåtbårne infektion encephalitis, som er en infektion, der går i rygmarven og hjernen, der kan opstå efter TBE-virus, der overføres gennem flåtbid.

Virussen kan forårsage hjernebetændelse og en psykotisk tilstand.

Flere kilder har bekræftet overfor avisen Novinka, at præsten har været i denne tilstand, da penissen blev skåret af.

Præsten er ved bevidsthed, men han er fortsat indlagt på hospitalet, hvor han har skader i sine 'private dele,' oplyser bispedømmets provst, David Henzl, til avisen.