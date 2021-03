En begravelse handler normalt om at sige farvel til en af sine kære, men i Halland i Sverige kom en begravelse til at handle om noget helt andet.

Allerede da gæsterne til begravelsen mødte op, kunne de mærke, at noget var galt. For da præsten ankom i sin bil, kørte præsten ind i en parkeret bil og gik vaklende og beruset derfra, skriver avisen Norra Halland.

Trods den chokerende hændelse, blev begravelsesceremonien gennemført uden de store problemer.

Efter ceremonien bad de pårørende dog den ansvarlige for begravelsen om at ringe til politiet, hvilket resulterede i, at præsten blev stoppet, før han kunne sætte sig i bilen og køre væk igen.

Politiet tog en prøve af præsten, der viste sig at være positiv over for alkohol.

Den positive prøve for alkohol og forløbet udløste dagen efter en afskedigelse af præsten, samt en efterforskning på arbejdspladsen.

»Jeg ved ikke, om der har været andre hændelser med præsten i arbejdstiden. Hvad, der er sket, er dybt tragisk for alle parter, der er blevet påvirket af dette på forskellige måder,« siger præsten, der har arbejdsgiveransvaret.

Vedkommende har også været i kontakt med de berørte begravelsesgæster, men kan ikke komme ind på, hvad samtalen endte med.