Præsten smækkede midt under sin prædiken et billede af den tidligere førstedame op på storskærmen bag sig.

»Hør her, jeg siger ikke, at alle kvinder kan blive den mest episke trofækone nogensinde som Melania Trump. Det siger jeg slet ikke,« sagde Stewart-Allen Clark.

Men det var næsten også nok for den amerikanske præst, der endda også sagde lidt mere. Og det har bragt ham alvorligt i fedtefadet. Ifølge den lokale tv-station KCTV er han nu sendt på orlov og er gået i terapi.

Alt sammen efter en nu to uger gammel prædiken fra Malden First General Baptist Church i Missouri, der øjeblikkeligt skabte forargelse, da den med forsinkelse blev delt på Facebook.

Donald og Melania Trump forlod 20. januar Det Hvide Hus og Washington i timerne inden Joe Bidens indsættelsesceremoni. I dag bor de ved Palm Beach i Florida. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald og Melania Trump forlod 20. januar Det Hvide Hus og Washington i timerne inden Joe Bidens indsættelsesceremoni. I dag bor de ved Palm Beach i Florida. Foto: MANDEL NGAN

Her kunne alle se Stewart-Allen Clarke konkludere, at Gud har skabt mænd til at kigge på kvinder – »Sådan skabte Gud os. Det er sådan vi er« – og at mænd har brug for at have 'en smuk kvinde ved sin arm'. Og det var i den forbindelse, at præsten brugte Melania Trump som eksempel på, hvad kvinder skulle stræbe efter i stedet for at falde af på den.

»De fleste kvinder kan ikke blive trofækoner, men de kan måske få et trofæ for at gøre forsøget,« sagde Stewart-Allen Clarke og fortsatte:

»Jeg ved det ikke. Men jeg kan sige, at ikke alle ser sådan ud. Amen. Ikke alle ser sådan ud. Men man behøver omvendt heller ikke se ud som en slagter.«

Det var Reagan Williams, der lagde prædiken på Facebook, hvor den hurtigt fik tusindvis af likes, reaktioner og delinger.

Her skriver hun også, at det angiveligt ikke er første gang, at Stewart-Allen Clarke holder en prædiken med lignende budskab.

»Jeg tror ikke, at han har fået en reprimande eller er blevet holdt til ansvar for det,« skriver hun.

Det ser ud til at være sket nu.

Også organisationen General Baptist Ministries, der et paraply for alle baptistkirker i USA tager afstand fra Stewart-Allen Clarkes ord, men understreger dog, at man ikke har indflydelse på lokale ansættelsesforhold.