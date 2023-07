Den otteårige Gretchen Harrington var i 1975 på vej til den sidste dag på sommerens bibellejr i Pennsylvania-byen Marple Township, da en grøn stationcar kørte op på siden af hende.

Bag rattet sad et velkendt ansigt. Præsten i spidsen for bibellejren, David Zandstra.

15. august 1975 endte ikke blot med at være den sidste dag på bibellejren. Den endte også med at være Gretchen Harringtons sidste.

Nu, 48 år senere, er der så sket et gennembrud i den ellers uopklarede sag, skriver ABC News.

David Zandstra har arbejdet som præst flere steder i USA. Foto: Cobb County Sheriff's Office

David Zandstra var ikke alene tovholder på bibellejren. Han var også en nær ven af familien Harrington, og Gretchen Harrington var gode veninder med hans jævnaldrende datter.

Mandag aften kunne anklager i Delaware County Jack Stollsteimer fortælle, at David Zandstra i sidste uge valgte at gå til bekendelse.

Til politiet har han angiveligt fortalt, at han den augustdag for næsten fem årtier siden fik lokket den otteårige pige ind i sin bil under påskud af, at han ville give hende et lift.

Men det var ikke bibellejren, han efterfølgende satte kurs mod.

I stedet kørte han til et øde sted, hvor han bad den lille pige tage sit tøj af. Da hun afviste ham, bankede han hende ihjel.

Efterfølgende skaffede han sig med barneliget og tog tilbage til sin kirke.

»Denne mand er ond,« konstaterede anklager Jack Stollsteimer mandag aften på en pressebriefing.

Her kunne han også berette, at der blev kastet nyt lys over den gamle sag, da en kvinde i januar var gået til politiet.

Under en afhøring havde hun fortalt, at hun som lille havde været veninder med David Zandstras datter. En nat havde hun overnattet hos familien, da hun blev vækket af præsten, der befølte hende.

Da hun senere fortalte det til datteren, havde datteren svaret, at det var noget, 'hendes far af og til gjorde'.

Gretchen Harringtons familie er tilfreds med, at der efter så mange år ser ud til at komme en afslutning i sagen.

»Vi håber, at den person, der er ansvarlig for den afskyelige forbrydelse, der blev begået mod vores Gretchen, vil blive stillet til ansvar.«

»Vi er taknemmelige for politiets fortsatte jagt på retfærdighed, og vi vil gerne takke Pennsylvania State Police for aldrig at stoppe i deres konstante søgen efter svar. Vi ville ikke være her i dag, hvis det ikke var for dem,« lyder det således i en udtalelse fra familien Harrington.

