En præst fra en kirke i den amerikanske stat Louisiana er blevet anholdt for at dyrke gruppesex på kirkens alter. Hans to medsammensvorne var to kvindelige dominatrixer, lyder det torsdag fra den katolske kirke.

Præsten hedder Travis Clark, skriver Nola.com. Han blev anholdt, efter at en person havde set, at der var lys i kirken længere end sædvanligt søndag 30. september. Han kiggede ind og så præsten i gang med sit forehavende i byen Pearl River.

Vidnet så den halvnøgne præst have sex med de to kvinder, som begge havde et korset og højhælede sko på. På alteret var der sat scenelys op, der lå adskillige stykker sexlegetøj, og en mobiltelefon og et kamera på en trefod optog hele scenen.

Vidnet filmede også præstens udskejelser og tilkaldte derefter politiet. Det skriver New York Post.

Melissa Cheng optrådte i korset og højhælede sko, mens der blev dyrket sex på alteret i den katolske kirke. Foto: St. Tammany Parish Sheriffs Office Vis mere Melissa Cheng optrådte i korset og højhælede sko, mens der blev dyrket sex på alteret i den katolske kirke. Foto: St. Tammany Parish Sheriffs Office

De blev alle tre anholdt. Præsten Travis Clark og de to kvinder, den 41-årige Mindy Dixon og den 23-årige Melissa Cheng. De blev sigtet for obskønitet.

Kvinderne fortalte betjentene, at de var til stede i kirken for at filme et 'rollespil' med præsten. Politiet fandt ud af, at alt hvad der foregik den aften, var med alles samtykke.

Alligevel blev de arresteret, sigtet for at have forbrudt sig mod statens obskønitetslove. Begivenheden forgik nemlig, så alle kunne se på den.

Nola.com tilføjede, at Dixon havde postet på de sociale medier dagen i forvejen, at hun var på vej til New Orleans. Kvinden, der også er pornomodel, skulle mødes med en anden kvinde for at 'besudle guds hus'.

Mindy Dixon blev også arresteret, efter at have dyrket sex på alteret i den katolske kirke. Foto: St. Tammany Parish Sheriffs Office Vis mere Mindy Dixon blev også arresteret, efter at have dyrket sex på alteret i den katolske kirke. Foto: St. Tammany Parish Sheriffs Office

Ærkebiskoppen af New Orleans har siden besøgt kirken. Dér har han lavet et ritual, der genskaber alterets hellighed.

Præsten Travis Clark, som blev ordineret i 2013, er blevet suspenderet fra tjeneste efter sin anholdelse.