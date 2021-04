Hunter Biden siger, at han ikke ville have taget imod en omstridt direktørpost i ukrainsk gasselskab i dag.

Hunter Biden, som er søn af præsident Joe Biden, har åbent fortalt om traumer, som førte ham ud i afhængighed af narkotika og alkohol.

Hans mor og lillesøster blev dræbt i en bilulykke i 1972, hvor han selv og broren Beau Biden blev kvæstet. For fem år siden døde Beau efter at have fået konstateret en hjernesvulst.

I et interview med BBC siger Hunter Biden, at Beau's død førte ham til "et virkelig mørkt, mørkt sted", men at hans far har "reddet" ham så mange gange.

- Mit liv er ikke en tabloidhistorie. Jeg er heller ikke en del af en præsidentadministration, men jeg er en del af en familie, siger han i BBC-interviewet.

Han tager ansvaret for at have givet anledning til en historie, som "enhver bevidst person ville vide var næring til en tabloid sensation".

I interviewet kommer han også ind på den omstridte rolle, som han spillede ved at arbejde for det ukrainske gasselskab Burisma.

Biden havde en direktørpost i Burisma, da Joe Biden var USA's vicepræsident, og Obama-administrationens særlige rådgiver for de amerikansk-ukrainske relationer.

Ukraine er berygtet for korruption, der anses for at være et af de største problemer i det spændingsfyldte land, som kæmper for at udvikle dets skrøbelige demokrati.

Hunter Bidens problemer og hans plads i bestyrelsen i det ukrainske gasselskab blev et stort tema i den amerikanske præsidentvalgkamp. Donald Trump og hans tilhængere mente, at de viste, hvor korrupt Biden-familien var, og der blev fremsat mange udokumenterede påstande om korruption og urent trav.

I en ny bog skriver Hunter Biden, at han ikke gjorde noget galt, men at han ikke ville have været med i selskabets bestyrelse, hvis han havde vidst, at det skulle blive så omstridt.

- Jeg ville ikke have posten, og Trump ville så have været nødt til at finde et andet påskud for sin opførsel, som gav anledning til en rigsretssag mod ham, skriver Biden i sin bog "Beautiful Things".

Jeg gjorde ikke noget, som var uetisk, og jeg er aldrig blevet tiltalt for noget. I det politiske klima, som vi har nu, tror jeg ikke, at det ville have haft nogen betydning, om jeg havde taget hvervet eller ej, skriver Biden.

I bogen skildrer hans sit liv med kamp mod afhængighed og flere ophold på rehabiliteringscentre.

/ritzau/