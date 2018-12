Et billede af tjenestehunden Sully, der ligger trofast foran sin ejers kiste, efterlader ingen tvivl. Hunden er menneskets bedste ven.

Det er den afdøde præsident George H.W. Bushs kiste, den specialtrænede hund Sully vogter over.

Den tidligere præsident skal ligge castrum doloris i landets hovedstad, hvor han tilbragte flere årtier som en central person i amerikansk politik.

Mandag begynder hans sidste rejse til landets hovedstad, hvor amerikanerne henover fire dage tager afsked med deres forhenværende præsident. Når kisten skal transporteres med fly fra Houston til Washington D.C., vil Sully også ledsage sin ejer.

Til det rørende billede af hunden foran sin ejers kiste skriver den tidligere præsidents talsmand, Jim McGrath, 'Missionen fuldført'.

Præsidentens søn, Jep Bush, har skrevet 'Sully har vagten'.

Flaget på halvt i Washington. Den tidligere præsident George H.W. Bush blev 94 år. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Flaget på halvt i Washington. Den tidligere præsident George H.W. Bush blev 94 år. Foto: ALEX EDELMAN

Efter den tidligere præsident afgik ved døden i fredags i en alder af 94 år, har den trofaste tjenestehund hele tiden været ved hans side. Det skriver PEOPLE.

USA's 41'ende præsident George W.H. Bush fik tjenestehunden, da hans kone døde tilbage i juni. Sully blev hurtigt en del af familien.

'En stor glæde at byde det nyeste familiemedlem velkommen, 'Sully', en smuk og godt trænet lab (labrador, red.)...' lød det på præsidentens Twitter.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8 — George Bush (@GeorgeHWBush) 25. juni 2018

Hunden Sully var specialtrænet til at varetage sin ejers behov gennem et fængelsprogram, hvor indsatte træner hvalpe til at blive tjenestehunde.

På Twitter tog også præsidentens anden søn, George W. Bush, afsked med familiens hund.

'Selvom vores familie vil savne denne hund, er vi beroliget ved, at han vil skabe samme glæde i hans nye hjem, Walter Reed (Et militærhospital, red.),...'

Sully er opkaldt efter Chesley 'Sully' Sullenberger III, som var piloten, der succesfuldt landede et fly på Hudsonfloden i 2009.

FAKTA: Et farvel til Bush over fire dage Mandag er et fly lettet fra Houston for at føre George H.W. Bush til Washington for sidste gang. Den tidligere præsident George H.W. Bush - også kendt som George Bush senior - flyver mandag på en sidste rejse fra sit hjem i delstaten Texas til USA's hovedstad, Washington. Dermed begynder en sidste rejse, hvor landet tager afsked med sin tidligere præsident. Her kan du få et overblik over programmet. Alle tidspunkter er dansk tid: * Mandag: 17.30: George H.W. Bushs båre bliver flyttet om bord på præsidentflyet, der normalt kaldes Air Force One, og flyves fra Houston i Texas til en militærbase i delstaten Maryland og køres til Washington. * Tirsdag: 01.30: Båren er til offentlig fremvisning i kongresbygningen i Washington frem til onsdag eftermiddag. Ritualet hedder castrum doloris. Det betyder på latin sørgeforhøjning - smertens leje. Castrum doloris er i modsætning til lit de parade, hvor liget ligger frit til beskuelse, når offentligheden defilerer forbi for at vise sin respekt. Skikken bruges normalt kun for statsoverhoveder. * Onsdag: 17.00: Statsbegravelse i National Cathedral. 23.30: Båren ventes at lande med et fly i Houston. * Torsdag: 01.45: Båren er til offentlig fremvisning i St. Martin's Episcopal Church i Houston frem til torsdag eftermiddag. 17.00: Privat højtidelighed i kirken med omkring 1200 inviterede gæster. 18.00: Båren køres til en togstation, hvorfra George H.W. Bushs jordiske rester skal fragtes i et særligt tog til byen College Station, der huser den afdøde præsidents bibliotek og museum samt et gravsted. 22.15: George H.W. Bush stedes til hvile efter en ceremoni, der blandt andet indebærer en overflyvning med kampfly, der viser ham den sidste ære. Kilde: AP, ABC, Gyldendals Store Danske. /ritzau/

Onsdag bliver kisten fløjet tilbage til Houston, hvor den forhenværende præsident skal begraves. Flyet, som kisten transporteres med, er det ikoniske Air Force One, som normalt bliver brugt af USA's præsident.