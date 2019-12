En faglig strid kan komme i vejen for en debat med Det Demokratiske Partis præsidentkandidater i næste uge.

Alle deltagere i næste uges debat for Det Demokratiske Partis præsidentkandidater truer med at blive væk som følge af en faglig strid.

Det skriver avisen Los Angeles Times.

Debatten er planlagt til at finde sted torsdag i Los Angeles.

- Jeg vil ikke bryde fagforeningens strejkevagters linje, selv om jeg så går glip af debatten, siger Elizabeth Warren, der er blandt favoritterne til at blive nomineret som sit partis kandidat til præsidentvalget i efteråret 2020.

Tilsvarende meldinger kommer fra de seks andre kandidater, som har kvalificeret sig til at deltage i debatten. Deriblandt tidligere vicepræsident Joe Biden og senator Bernie Sanders.

Enstemmigt lyder det fra de syv, at de trækker sig fra debatten, såfremt den faglige strid ikke er løst inden torsdag.

Debatten skal holdes på universitetet Loyola Marymount. Og det er her, at en faglig strid er brudt ud mellem omkring 150 kantinemedarbejdere og deres arbejdsgiver, som står for driften af kantinen.

De cirka 150 ansatte er medlemmer af USA's største fagforbund for offentligt ansatte, AFSCME.

- Vi havde håbet, at arbejderne inden debatten i næste uge ville have en kontrakt med løn og en overkommelig sundhedsforsikring. I stedet for vil arbejderne vil stå som strejkevagter, når kandidaterne ankommer til campus, siger Susan Minato, der er en af lederne af lokalafdelingen.

/ritzau/