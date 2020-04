På grund af smittefare fik den amerikanske præsidentkandidat Elizabeth Warren ikke selv mulighed for at sige farvel til sin elskede storebror, Donald Reed Herring.

Natten til onsdag døde den 86-årige helikopterpilot og Vietman-veteran af den frygtede coronavirus, der til dato har kostet over 47.000 amerikanere livet.

»Don var charmerende, sjov og en naturlig leder. Hans smil var hurtigt og smittende. Det var, som om han udsendte sit helt eget lys, et lys, der fik alle omkring ham til at lyse op.«

Sådan skrev Elizabeth Warren på Twitter.

Elizabeth Warren har mistet sin bror til coronavirus. Foto: BRIAN SNYDER - Reuters Vis mere Elizabeth Warren har mistet sin bror til coronavirus. Foto: BRIAN SNYDER - Reuters

Indtil for en måneds tid siden var Elizabeth Warren én af de ledende amerikanske præsidentkandidater op til valget i november. Og ifølge samtlige amerikanske medier er den 70-årige senator fra Massachusetts nu den ledende kandidat til posten som Joe Bidens vicepræsidentkandidat.

Ligesom sin forhenværende modkandidat Bernie Sanders betragtes Elizabeth Warren som betydeligt mere venstreorienteret end den nu eneste tilbageværende demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden.

Og på samme måde som Biden har Elisabeth Warren været stærkt kritisk over for Donald Trumps reaktion på den verdensomspændende coronakrise.

Men i forbindelse med broderens død, holder Elizabeth Warren sig helt væk fra politisk retorik.

Senator Elizabeth Warren. Foto: TANNEN MAURY - EPA Vis mere Senator Elizabeth Warren. Foto: TANNEN MAURY - EPA

Elizabeth Warrens ældste storebror døde i familiens hjemstat, Oklahoma, hvor Warrens to øvrige storbrødre stadig bor.

På grund af karantænereglerne i forbindelse med coronakrisen havde ingen familiemedlemmer mulighed for at sidde ved broderens side.

Og i den forbindelse skriver Warren på Twitter:

»Jeg er meget taknemmelig over for de læger og sygeplejersker, der passede så godt på Don. Men jeg ville ønske, at jeg kunne holde hans hånd og endnu engang kunne sige 'jeg elsker dig'. Jeg vil savne dig, min kære bror.«