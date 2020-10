Det kom formentlig som en gevaldig overraskelse for mange, da den verdenskendte rapper Kanye West i juli måned meldte sig ind i kampen om at blive den næste præsident i USA.

For få dage siden var det Kanye West, der fik sig en gevaldig overraskelse.

Det skete, da han så en stemmeseddel fra USA's mest folkerige delstat, Californien.

Her står Kanye West ikke som præsidentkandidat, som man kunne forventet.

I stedet står han som vicepræsidentkandidat for partiet American Independent, der har en helt anden præsidentkandidat i form af Roque 'Rocky' De La Fuente Guerra.

Og lad os bare sige det, som det er. Den havde Kanye West ikke set komme.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kanye Wests kampagne, der blev udgivet 9. oktober.

»Jeg fører valgkamp for at blive den næste præsident i vores fantastiske land - ikke vicepræsident,« udtalter Kanye West.

Vis mere

»Det politiske parti i Californien, der har sat mit navn på stemmesedlen som deres vicepræsidentkandidat, har gjort det uden min viden,« siger den verdenskendte rapper.

Han opfordrer dernæst folk i Californien til at skrive hans navn på stemmesedlen.

Det er en alternativ måde at stemme på en given kandidat.

Der findes nemlig et blankt felt på amerikanske stemmesedler, hvor man kan skrive sin foretrukne kandidats navn ind - en såkaldt 'write-in candidate' - og dermed stemme på en person, som ikke er på stemmesedlen.

Vis mere

Sagen bliver dog mere speget, som oplysningerne toner frem.

For Roque 'Rocky' De La Fuente Guerra og resten af American Independent-partiet har ikke gjort noget galt ved at skrive Kanye West på stemmesedlen som deres vicepræsidentkandidat.

Californisk lov siger nemlig, at et parti kan nominere en person som partiets kandidat, uden at personen er informeret herom.

Partiets næstformand, Markham Robinson, bekræfter således over for TMZ, at Kanye West blev valgt som partiets vicepræsidentkandidat ved konventet i august måned. Uden Kanye West blev spurgt først vel at mærke.

Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere

Kanye West, der længe er blevet set som et potentielt problem for Demokraterne og Joe Biden, da man frygter, han kan stjæle specielt sorte stemmer, er langt fra på stemmesedlen i alle amerikanske delstater.

Han kom ganske enkelt for sent i gang med at samle vælgererklæringer.

Og derfor er han ikke på stemmesedlen i vigtige delstater som Ohio, Wisconsin og Illinois.

Tidligere har Kanye West været en erklæret Donald Trump-støtte. Men den støtte skal han have trukket tilbage, efter han valgte at stille op som præsident for sit 'Birthday Party'-parti.