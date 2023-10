Donald Trump kan måske snart se endnu en sten blive ryddet af vejen i kampen om at blive den næste republikanske præsidentkandidat.

Mike Pences, der var vicepræsident i Trumps præsidentepisode fra 2017 til 2021, kampagne er nemlig løbet ind i alvorlige økonomiske problemer.

NBC News har talt med Pences' kampagnestab, der fortæller, at det lige nu ser overordentlig svært ud at føre kampagnen videre ind i efteråret.

Selvom det er lykkes at samle 3,3 millioner dollar ind til kampagnen siden juli måned, er situationen nu den, at gælden har hobet sig voldsomt op undervejs. Lige nu skylder kampagnen mindst 620.000 dollar væk, selvom Mike Pence personligt har skudt omkring 150.000 dollar ind i kampagnen.

Dermed halter Pence's kampagne økonomisk langt efter flere af de andre kandidater, der stadig er tilbage i feltet om at blive præsidentkandidat for republikanerne.

Den tidligere FN-ambassadør Nikki Haleys kampagne har lige nu mere end ni millioner dollar at bruge på det kommende primærvalg, mens Floridas guvernør, Ron De Santis, har annonceret, at han har fem millioner dollar.

Økonomisk er der dog ingen over den tidligere præsident Donald Trump, der ifølge flere amerikanske medier, som har talt med hans kampagnestab, lige nu har knap 36 millioner dollar at bruge på sin kampagne.

På trods af forsøg fra magtfulde kræfter i og omkring det republikanske parti på at finde en anden kandidat at stille op end Donald Trump, er han stadig den absolutte favorit til at blive valgt.

Trump har i længere tid haft et forspring på omkring 40 procent ned til nummer to i målingerne.

Det er ved de såkaldte primærvalg, at det bliver afgjort, hvem der skal være partiernes præsidentkandidater.

Primærvalgene bliver afholdt i de enkelte delstater mellem marts og september 2024, men de fleste af dem bliver dog afholdt på den såkaldte Super Tuesday den 5. marts 2024.

Præsidentvalget finder sted den 5. november 2024.

Det bliver den siddende amerikanske præsident, Joe Biden, der er demokraternes kandidat til præsidentposten.