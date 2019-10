Med 95 procent af stemmerne talt op fører præsident Evo Morales over Carlos Mesa ved Bolivias præsidentvalg.

Bolivias nuværende præsident gennem 13 år, Evo Morales, fører med afgørende ti procentpoint til Carlos Mesa ved præsidentvalget i Bolivia.

Det viser valgstedsmålingerne klokken to natten til tirsdag, efter at 95 procent af stemmerne er talt op.

Præsidentvalget skal ud i en anden valgrunde, medmindre en kandidat får mindst 40 procent af stemmerne og samtidig en føring på ti procentpoint mod den nærmeste kandidat.

Det står Morales til at have i øjeblikket.

Oppositionslederen, Carlos Mesa, siger til det lokale medie El Deber, at han ikke anerkender valgstedsmålingerne.

Han beskylder den siddende bolivianske regering for at have fusket med stemmerne.

Efter at 84 procent af stemmerne var blevet talt op natten til mandag, stoppede officielle resultater pludseligt med at blive offentliggjort.

Det kritiserede både Mesa og amerikanske valgobservatører, der kontrollerer valget. De amerikanske valgobservatører krævede mere gennemsigtighed ved valget.

Kort før klokken et natten til tirsdag sendte valgkomitéen efter pres igen en måling ud. Her var 95 procent af stemmerne talt op.

Den viste, at Morales manglede et halv procentpoint fra Mesa for at have den afgørende føring på ti procentpoint.

Morales blev som den første af Bolivias oprindelige folk valgt som præsident i 2005.

Morales er tidligere kokabonde og leder i den venstreorienterede fagbevægelse.

Han har indtil nu vundet i første valgrunde i alle præsidentvalg, han har stillet op i.

Den 60-årige præsident kan med et fornyet mandat blive på posten indtil 2025.

/ritzau/Reuters