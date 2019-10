Tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton, mener at nuværende kandidat Tulsi Gabbard er en russisk brik.

Den demokratiske præsidentkandidat Tulsi Gabbard angriber den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton efter anklage om russisk hjælp.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Torsdag advarede Clinton, der tabte til Donald Trump ved præsidentvalget i 2016, om, at Rusland er i gang med at gøre en af de nuværende kvindelige, demokratiske præsidentkandidater klar til at blive en kandidat for et tredje parti ved præsidentvalget næste år.

- Hun er russernes favorit. De har en masse hjemmesider, robotter og andre måder, hvorpå de støtter hende, siger Clinton i podcasten Campaign HQ torsdag.

Clinton mener, at russerne forsøger at skabe splittelse hos de amerikanske vælgere, hvilket skal sørge for, at Trump bliver genvalgt som USA's præsident i 2020.

Hillary Clinton nævnte ikke Gabbard ved navn, men kongresmedlemmet fra Hawaii erkendte, at det drejer sig om hende, og sendte en svada tilbage mod Clinton på Twitter fredag aften.

- Fedt! Tak, Hillary Clinton. Du, som er krigsmagernes dronning, indbegrebet af korruption og personificeringen af den råddenskab, der har sygeliggjort Det Demokratiske Parti i så lang tid, er endelig stået frem, skriver Tulsi Gabbard på Twitter.

38-årige Gabbard anklager videre 71-årige Clinton for at have ført en smædekampagne mod hende og ødelagt hendes ry.

- Lad være med at gemme dig. Kom frem og deltag i kapløbet, skriver Gabbard.

Hillary Clinton har udtalt, at hun har opgivet drømmen om at blive præsident.

Talsmand for Clinton, Nick Merill, siger til det amerikanske medie CNN, at Gabbards svar i sig selv er bevis nok.

- Splittende sprog fyldt med harme og konspirationsteorier? Jeg kan ikke forestille mig bedre bevis end dette, siger han.

Tulsi Gabbards kampagne for at blive Demokraternes præsidentkandidat hænger i en tynd tråd.

Ved de seneste meningsmålinger får hun blot en procent af stemmerne og er langt efter de tre førende kandidater, Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Analyser fra flere amerikanske medier, herunder The New York Times, viser, at hjemmesider med forbindelser til Rusland har hyldet Gabbards kampagne, forsvaret hendes møde med Syriens præsident, Bashar al-Assad i 2017 og angrebet folk, der har anklaget Gabbard for at være en brik i et politisk spil fra russisk brik.

Gabbard afviste i august, at hun vil stille op for et tredje parti, hvis hun ikke vinder Demokraternes nominering.

/ritzau/