Barbara Bush, der døde 17. april 2018, var mildest talt ikke den store fan af USA's nuværende præsident, Donald Trump.

I den kommende biografi 'The Matriarch' fortæller forfatter og journalist Susan Page ligefrem, at den forhenværende førstedame gav Trump skylden for sit 'hjerteanfald' i 2016.

Det var ikke et decideret hjerteanfald. Men det kaldte Barbara Bush den kulmination af en længerevarende hjertesygdom, der i juni 2016 sendte hende på hospitalet med blå blik og udrykning.

'Donald Trump er grådig, selvisk og grim,' skrev Barbara Bush allerede i sin dagbog i 1990'erne.

Under valgkampen i 2016 gav Donald Trump Jeb Bush øgenavnet 'Lav-energi-Jeb'. Her peges der fingre på direkte tv. Foto: SPENCER PLATT - AFP

Frem til 1993 var Barbara Bush USA's førstedame, mens manden George H. Bush besad topposten i Det Hvide Hus.

Fra 2001 og otte år frem var hendes ældste søn, George W. Bush, USA's præsident. Og selvom hun frarådede søn nummer to, Jeb Bush, at gøre det, stillede Floridas tidligere guvernør i 2016 op til præsidentvalget.

Og det var Jeb Bush' gentagne sammenstød med Donald Trump, der ifølge bogen ikke alene sendte Barbara Bush på hospitalet, men også fik den respekterede konservative førstedame til at tvivle, ikke alene på det republikanske parti, men på USA som sådan.

»Hvis du spørger mig i dag, så er svaret nej,« sagde Barbara Bush således, da forfatteren Susan Page i starten af 2018 spurgte hende, om hun anså sig selv som republikaner.

George H. og Barbara Bush var gift i over 70 år. De døde begge i 2018. Foto: LARRY DOWNING - Reuters

Under valgkampen gav Donald Trump Jeb Bush øgenavnet 'lav-energi-Jeb'. Trump gav direkte broderen George W. Bush skylden for terrorangrebet 11. september 2001, og det var disse frontalangreb på Bush-familien, der ifølge bogen 'The Matriarch' gav eks-førstedamen hjerteanfald.

Efter valgsejren i 2016 skrev Barbara Bush et venligt brev både til Donald Trump og dennes kone, Melania Trump, og efter Barbara Bush' død (hendes mand, præsident George H. Bush, døde seks måneder senere) beskrev Donald Trump Barbara Bush som en 'fantastisk amerikaner'.

Præsidenten deltog ikke i Barbara Bush' begravelse, og i 'The Matriarch' kan man nu læse forklaringen.

'The Matriarch' udkommer 2. april. Det er avisen USA Today, der har offentliggjort de nye uddrag.