Kræftramte kong Charles ønskes god bedring fra blandt andet Frankrig, Australien, Israel og USA.

Fremtrædende politikere og ledere i flere lande sender sent mandag hilsner til Storbritanniens kong Charles, efter at det tidligere på aftenen kom frem, at kongen har fået konstateret kræft.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, ønsker ifølge nyhedsbureauet Reuters kongen en "hurtig bedring".

Fra Australiens premierminister, Anthony Albanese, lyder det tirsdag lokal tid til journalister, at "alle australiere kommer til at sende deres bedste tanker til kong Charles, og til at han hurtigt får det bedre."

Fra Israels udenrigsminister, Israel Katz, lyder det på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, at Israels befolkning beder for kong Charles.

- På vegne af hele Israels befolkning beder jeg en bøn og ønsker god bedring til kong Charles, ven af det jødiske folk, skriver ministeren.

Det var Buckingham Palace, der mandag gav beskeden om kongens sygdom. Det er blevet oplyst, at der ikke er tale om prostatakræft, men det står stadig ikke klart, hvilken type kræft han har.

Kong Charles har for nylig været indlagt på hospitalet for en godartet prostataforstørrelse. Under sin indlæggelse fik kong Charles foretaget forskellige undersøgelser, der har vist, at han har kræft.

Også USA's præsident, Joe Biden, kommenterede mandag aften dansk tid på diagnosen. Her lød det, at han er bekymret for kong Charles, og at han vil ringe til ham senere.

USA's tidligere præsident og nuværende storfavorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat, Donald Trump, skriver på sit sociale medie, Truth Social, at kongen er "en vidunderlig mand".

- Vi beder alle for, at han kommer sig hurtigt og fuldstændigt, skriver Trump.

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, ønskede kort efter udmeldingen kong Charles god bedring.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han hurtigt vil være tilbage for fuld styrke, og jeg ved, at hele landet ønsker ham god bedring, skrev Sunak på X.

