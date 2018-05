Præsident Trump betalte de penge tilbage, som hans daværende advokat Michael Cohen betalte pornostjernen Stormy Daniels for at holde mund. Det siger Trumps nye advokat Rudy Giuliani. En tilbagebetaling, som Giuliani kalder 'helt og aldeles lovlig.'

Ikke nok med, at Donald Trump kendte til de 130.000 dollars, pornostjernen fik udbetalt. Præsidenten, som på daværende tidspunkt var præsidentkandidat, betalte også pengene tilbage til sin advokat, Michael Cohen, der havde sørget for at pornostjernen fik pengene.

Det fortæller Trumps nye advokat Rudy Giuliani, skriver nyhedsbureauet AP.

Den opsigtsvækkende afsløring kom i et interview med tv-stationen Fox News natten til torsdag dansk tid.

Trumps nye advokat, tidligere borgmester i New York, Rudy Giuliani. Foto: GERARDO MORA Trumps nye advokat, tidligere borgmester i New York, Rudy Giuliani. Foto: GERARDO MORA

De 130.000 dollar var en del af en fortrolighedsaftale med Daniels, der hævder, at hun havde sex med Trump i 2006. Trumps daværende advokat Michael Cohen betalte beløbet for at få Daniels til at tie stille om episoden.

Trump har tidligere fortalt, at han ikke kendte til betalingen, og at han ikke vidste, hvorfra Cohen havde fået pengene. Ifølge præsidenten var det noget, Cohen gjorde på eget initiativ for at beskytte ham. Udtalelserne fra Trumps nye advokat er altså i direkte modstrid med det, Trump tidligere har sagt.

Rudy Giuliani siger også, at betalingen 'vil vise sig at være helt og aldeles lovlig', fordi 'pengene ikke var kampagnepenge.'

Tidligere borgmester i New York, Rudy Giuliani er ny advokat for præsident Trump. I et interview med tv-stationen Fox News udtalte advokaten, at Trump betalte de penge tilbage, som hans tidligere advokat Michael Cohen betalte til pornostjernen. Foto: DON EMMERT Tidligere borgmester i New York, Rudy Giuliani er ny advokat for præsident Trump. I et interview med tv-stationen Fox News udtalte advokaten, at Trump betalte de penge tilbage, som hans tidligere advokat Michael Cohen betalte til pornostjernen. Foto: DON EMMERT

Giulianis udmelding kommer i programmet 'Hannity' på Fox News.

»Trump kendte ikke til detaljerne i aftalen, så vidt jeg ved. Men han kendte til den generelle aftale om, at Michael (Cohen, red.) ville tage sig af sådan nogle ting,« siger Rudy Giuliani i udsendelsen ifølge Washington Post.

I begyndelsen af denne uge lagde Stormy Daniels sag an mod præsidenten for bagvaskelse. Pornostjernen har valgt at gå rettens vej, fordi Trump i et tweet har anklaget hende for at lyve. Daniels hævder, at en fremmed mand år tilbage truede hende til tavshed og har fået lavet en fantomtegning af manden. Trump skrev derefter på Twitter, at manden ikke eksisterer.

Stormy Daniels advokat, Michael Avenatti, sagde tirsdag aften til den norske avis VG, at det er 'latterligt at tro', at Trump ikke vidste, hvorfor pornostjernen fik pengene, og at han mener, at sagen får alvorlige konsekvenser for Trump.

»Dette kan helt klart føre til, at præsidenten må gå af. Bevisernes styrke, min klients troværdighed og alle handlingerne fra Trumps advokat kan føre til det. Jeg tror, Michael Cohen og Donald Trump tog store skridt for at skjule sandheden.«

/Ritzau/