Donald Trump har netop fået den til dato mest sikre præsidentbil. De kalder den 'The Beast' eller 'Cadillac One'.

Barack Obamas præsident-bil gik under samme navn. Men i forbindelse med den nyeste version af 'The Beast' har både sikkerhed og komfort fået et ekstra nøk opad.

De tonede ruder er skudsikre og godt ni centimeter tykke. Hver dør i den 4,5 tones tunge bil vejer ligeså meget som dem vi kender fra en Boeing 757.

Ombord på 'The Beast' er der en respirator, der vil kunne holde præsidenten i live efter et eventuelt attentatforsøg. Bilens køleskab indeholder flere liter af præsidentens blodtype.

Og bilens bund er så tyk og armeret, at den kan modstå et voldsomt vej-bombeangreb.

Det er General Motors, der har konstrueret The Beast. Og for at 'snyde fjenden' har de lavet to ens eksemplarer af 'The Beast'. På den måde ved ingen med sikkerhed, hvilken af de to biler der indeholder præsidenten.

Frem til 1963 var præsidentens bil åben, så alle kunne se ham vinke.

Men efter John F. Kennedy blev dræbt under et besøg i Dallas, Texas, fik bilen både tag og skudsikre ruder.