Forretningsmanden og tv-personligheden Donny Deutsch, der har kendt Donald Trump gennem mange år, mener, det kan få alvorlige følger, hvis han mister næste valg.

»Det kommer ikke til at blive nogen fredelig magtoverdragelse. Jeg tror, at Donald Trump, uanset om han bliver stillet for en rigsret, udelukket fra at genopstille eller slet og ret taber valget, vil opfordre sine støtter til at gå på gaden. Det lyder ekstremt, men det er sådan, han er.«

Sådan sagde Donny Deutsch, da han gæstede programmet 'Hardball with Chris Matthews' på tv-stationen MSNBC.

»Der er 30 procent af befolkningen, som han tror, han ejer - og det gør han faktisk. Jeg tror ikke, han er fremmed over for at påbegynde en borgerkirg,« fortsatte Donny Deutsch, der ifølge eget udsagn har kendt præsidenten i 20 år.

Programmet 'Morning Joe' er kendt for at latterliggøre tilhængerne af Donald Trump og vakte sidste sommer en del postyr ved at beskrive dem som 'nazister'.

Donny Deutsch, der gentagne gange har kritiseret Donald Trump og sågar kaldt ham for en sociopat, pointerede, at Donald Trump opfører sig meget forudsigeligt.

»Jeg tror, vi står over for en meget grim periode i USA's historie, og det gør mig trist,« sagde han.

Der er præsidentvalg i USA 3. november 2020.