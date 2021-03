Han er blevet kaldt 'Afrikas Forrest Gump', men var også en brutal autokrat og populist, der nægtede at lukke landet ned under covid-19-pandemien, Nu er han selv død.

Pålidelige rygter siger af sygdommen.

Officielt døde den 61-årige John Magufuli af hjertekomplikationer. Men efter at have modsat sig enhver form for bekæmpelse af covid-19 forsvandt han fra det offentlige rum for to uger siden.

Medier i Kenya kunne berette, at en unavngiven afrikansk statsleder lå i respirator på et lokalt hospital, angiveligt som følge af alvorlig covid-19-sygdom.

Nu er han død, og han efterlader sig et land med 55 millioner mennesker, der er gået fra at være et af Afrikas håb om en lys økonomisk og demokratisk fremtid til at være et populistisk autokrati.

John Magufuli er blevet kaldt 'Afrikas Forest Gump' på grund af sine ofte forsimplede udlægninger af landets problemer. Denne naivitet har formodentlig kostet ham livet.

Han nægtede at lukke samfundet ned og opfordrede i stedet borgerne til at bede til Gud om at fjerne covid-19. Senere erklærede han:

»Vi har fastet og bedt til Gud om at redde os fra denne pandemi. Og jeg og mange borgere i landet er sikre på, at Gud har elimineret sygdommen,« sagde han i sommeren 2020.

Selv da nabolande begyndte at vaccinere, bad han myndighederne om at holde vaccinationer tilbage. Zanzibar, som er en delvist selvstændig del af Tanzania, har haft store fester gennem hele vinteren, mens coronasmitten i det sydlige Afrika har spredt sig voldsomt.

»Der har hele tiden været selvmodsigende udmeldinger. Regeringen siger både, at vi ingen smitte har, men samtidig advarer man på tv om at forsamle sig og tage på hospitalet, hvis man har åndedrætsproblemer,« sagde oppositionsleder Ismail Jusa til BBC i februar.

Officielt er der kun 500 coronasmittede i Zanzibar, men ngo'er fortæller om hobetal med åndedrætsbesvær og særdeles travlt på hospitaler og kirkegårde.

John Magufuli kom formodentlig selv til at betale den højeste pris for sin arrogance over for den globale epidemi. Men arven til hans folk er tung. Foruden at efterlade et land ubeskyttet mod pandemien har han haft en meget aktiv hånd i at undergrave det skrøbelige demokrati.

Lokalt blev han kaldt 'Bulldozeren', fordi han ikke accepterede nogen form for politisk modstand. Han var kendt for at fyre regeringsansatte på stedet og gerne i offentlighed, og på flere måder mindede han lidt om Donald Trump.

»Historien bør dømme ham særdeles hårdt for den store skade, han har forårsaget på Tanzanias skrøbelige demokratiske tradition,« skriver The Economist i deres nekrolog.

Det frygtes, at smitten har spredt sig videre ud i verden fra internationale turister i Zanzibar, og WHO har flere gange bedt Tanzania om aktivt at bekæmpe covid-19 og at påbegynde vaccinationsprocessen.