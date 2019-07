Den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, har underskrevet en ny lov, der forbyder seksuel chikane.

Men det bliver ifølge iagttagere svært for ham selv, der bliver kaldt 'kvindehaderen', at leve op til lovteksten.

Flere gange er Duterte selv blevet beskyldt for seksuel chikane. Han underskrev loven allerede i april måned, viser teksten, der blev offentliggjort mandag d. 15. juli.

Den 74-årige kaldes 'den alvorligste overtræder af lovens hensigt med sine machofascistiske bemærkninger', som kvinderettighedspartiet Gabriela udtrykker det på Twitter.

President Duterte's signing of the "Bawal Bastos Law" or the amendments to the Anti-Sexual Harassment Act throws an ironic shade on himself, as he represents the single most brazen violator of the law's intent with his staple macho-fascist remarks.#LabananAngAbuso pic.twitter.com/5TCkVvTGOx — Gabriela Women's Party (@GabrielaWomenPL) 16. juli 2019

'Med det indhold bliver loven specielt svær at implementere', lyder det i tweetet.

Loven indeholder bødestraf og i nogle tilfælde endda fængsel for seksuelle chikaner, der bliver begået på gaden.

Det gælder blandt andet, hvis man hyler som en ulv efter kvinderne eller kommer med kommentarer eller gestus, der refererer til en persons udseende.

Duterte har fået folks blod i kog flere gange for sin behandling af kvinder.

Filippinernes præsident Rodrigo Duterte. Foto: Jorge Silva Vis mere Filippinernes præsident Rodrigo Duterte. Foto: Jorge Silva

Tilbage i 2016 hylede han som en ulv efter en kvindelig journalist under en pressekonference vist på tv.

Sidste år kyssede han en filippinsk kvinde på scenen under et statsbesøg i Sydkorea. Det udløste et sandt ramaskrig og beskyldninger om embedsmisbrug.

Sidste år opfordrede han sine soldater til at skyde de kvindelige guerillaer i underlivet.

Han har også skabt forargelse i 2016, da han sagde, at han gerne ville voldtage 'en smuk' australsk missionær, som var blevet seksuelt overfaldet og myrdet under et fængselsoprør i Filippinerne.

Mange kvinder har svært ved at se loven blive implementeret i Filippinerne, for Duterte kaldes ikke uden grund for 'kvindehaderen over dem alle'.

Journalisten Inday Espina-Varona siger således, at 'hans underskrift blot vil vise kendsgerningen: At han selv tror, han står over loven'.

En af Dutertes ærkekritikere, senator Leila De Lima, siger, at hun håber, præsidenten ikke bliver undtaget fra den nye lov.

Præsidenten har gentagne gange kritiseret De Lima på grund af en affære. Han har sagt, 'at hun ikke alene knepper sin chauffør, hund knepper hele nationen'.

»Hvis vi tæller alle hans kommentarer sammen, der ikke viser respekt for kvinder, siden han kom til magten, så er straffene under den nye lov alt for milde,« siger De Lima.