Den amerikanske præsident, Donald Trump, var hurtig på Twitter-tasterne, da han hørte, at den forhenværende vicepræsident Joe Biden nu officielt stiller op til præsidentvalget i 2020.

»Velkommen til valgkampen, søvnige Joe. Nu håber jeg bare, at du besidder den intelligens (vi længe har tvivlet på), det kræver at føre en succesfuld primærkampagne.«

Sådan skriver Trump på det sociale netværk Twitter. Og præsidenten fortsætter:

»Det bliver brutalt. Du vil møde nogle personer, der i sandhed har nogle syge og afsporede ideer. Men hvis du klarer det, så ses vi ved startfeltet.«

Joe Biden bekendtgjorde sit kandidatur via hjemmevideo. Foto: HO - AFP Vis mere Joe Biden bekendtgjorde sit kandidatur via hjemmevideo. Foto: HO - AFP

Joe Biden afslørede sit kandidatur via en hjemmelavet video tidligt torsdag morgen.

Han reagerede ikke på Trumps Twitter-fornærmelser. Men efter en relativt kort arbejdsdag i Washington tog den 76-årige eks-vicepræsident toget hjem til Wilmington i staten Delaware, hvor han bor sammen med sin kone, Jill Biden.

Her mødte han med et stort smil pressen. Og Biden svarede smilende på spørgsmålet: 'Hvordan kan det være, at din forhenværende chef i Det Hvide Hus, Barack Obama, ikke officielt og med det samme støtter din kampagne - fremfor konkurenterne?'

»Obama og jeg er enige om, at han bør holde sig neutral. Vinderen af den demokratiske nominering skal vinde på sine egne meritter.«

Vicepræsident Joe Biden sammen med præsident Barack Obama. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere Vicepræsident Joe Biden sammen med præsident Barack Obama. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Og selvom præsidentvalget i USA først finder sted om halvandet år, så er der allerede stor konkurrence.

Joe Biden er således den 20. demokratiske præsidentkandidat.

Og ifølge en helt ny vælgerundersøgelse foretaget af CNN ligger Biden hele 12 procent bagefter spidskandidaten Bernie Sanders.

Ifølge avisen New York Times frygter Donald Trump - trods sin nedsættende tone på Twitter - en valgkamp mod Joe Biden.

Således har den forhenværende vicepræsident stor opbakning blandt vælgerne i de industrielle stater som Michigan, Indiana og Ohio.

US Vice President Joe Biden swalks past a train while leaving after speaking about infrastructure at Amtrak's Joseph R. Biden, Jr., Railroad Station onAugust 26, 2016 in Wilmington, Delaware. Amtrak on Friday awarded a $1.8 billion deal to French manufacturer Alstom to supply new trains for its key Acela service between Washington, New York and Boston. The landmark deal for 28 new passenger trains will boost Amtrak's speed and capacity along its most heavily used and profitable route from 2021. . Brendan Smialowski / AFP Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Vis mere US Vice President Joe Biden swalks past a train while leaving after speaking about infrastructure at Amtrak's Joseph R. Biden, Jr., Railroad Station onAugust 26, 2016 in Wilmington, Delaware. Amtrak on Friday awarded a $1.8 billion deal to French manufacturer Alstom to supply new trains for its key Acela service between Washington, New York and Boston. The landmark deal for 28 new passenger trains will boost Amtrak's speed and capacity along its most heavily used and profitable route from 2021. . Brendan Smialowski / AFP Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Det var disse stater, der ved præsidentvalget i 2016 var med til at give Donald Trump den endelig sejr.

Og hvis Joe Biden vinder her, kan han true Trumps potentielle genvalg.

Det er tredje gang, Joe Biden stiller op til det amerikanske præsidentvalg.