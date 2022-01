Præsidenten for Europa-Parlamentet, den italienske socialdemokrat David Sassoli, er alvorligt syg.

Derfor har han ligget på hospitalet siden 26. december – i mere end to uger.

Det står en talsperson for Sassoli nu frem og fortæller, skriver AFP.

»Det var nødvendigt at indlægge ham på hospitalet, da han har alvorlige komplikationer i forbindelse med en dysfunktion i immunsystemet,« siger talspersonen Robert Cuillo.

Indlæggelsen betyder, at David Sassoli ikke kan deltage i processen i Strasbourg i den kommende uge, hvor hans afløser skal vælges.

Præsidenten for Europa-Parlamentet er normalt valgt for to og et halvt år.

Og Sassolis valgperiode står til at udløbe inden længe.

På grund af den alvorlige sygdom, som den 65-årige tidligere nyhedsoplæser på italiensk tv er indlagt med, så er alle hans planer for de kommende uger aflyst, oplyser talspersonen.

Det er ikke første gang, Sassoli har været ude af stand til at varetage sit job på grund af sygdom.

I september sidste år var han indlagt i flere uger med lungebetændelse.

Allerede dengang kom det frem, at David Sassoli ikke ønskede at genopstille som præsident for Europa-Parlamentet.