Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, lover en stigning i ukrainskproducerede våben i 2024.

I sin nytårstale søndag adresserede han landets igangværende krig mod Rusland og lovede, at mindst en million ukrainske droner vil blive bygget i det kommende år.

»Næste år vil fjenden opleve den ukrainske vrede,« sagde Volodymyr Zelenskyj i talen.

»Ukrainsk-producerede våben, udstyr, artilleri, droner, vores flådevåben.«

Kort forinden havde Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt sin egen nytårstale, hvori han roste sine soldater, men ellers ikke adresserede krigen direkte.

Zelenskyj nævnte videre i sin tale, at de F-16-fly, som flere vestlige lande – herunder Danmark – har doneret til Ukraine, vil komme til at spille en rolle i krigen.

»Vores piloter behersker allerede F-16-fly, og vi vil helt sikkert se dem på vores himmel. Så vores fjender virkelig kan se, hvad vores vrede handler om.«

Meldingen kommer, mens Ukraine er på vej ind i tredje år under russiske besættelse. Flere har spekuleret på, om den internationale støtte til landet nogle steder er ved at dale.

Ukraine har netop modtaget sin – indtil videre – sidste pakke med militærhjælp fra USA. Flere i Det Republikanske Parti har ifølge CNN udvist skepsis over for at sende flere milliarder afsted til landet, da man ikke vurderer, at det vil udrette meget på slagmarken.

Kampene mellem de to parter er eskaleret i de seneste dage. Ifølge BBC blev mindst 30 dræbt fredag i Ukraine, efter Rusland gennemførte et missilangreb i flere områder.

Lørdag skal Ukraine have angrebet Rusland og, ifølge russiske myndigheder, dræbt 24 og såret mere end 100, skriver mediet.