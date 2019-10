En ny regering i Libanon skal sammensættes på baggrund af de enkelte ministres evner frem for religion.

Efter to uger med voldsomme protester i Libanons gader har landets premierminister, Saad al-Hariri, trukket sig fra posten som regeringsleder.

Forude venter et arbejde med at sammensætte en ny regering - og det kommer til at ske på en ny måde.

Det fortæller præsident Michel Aoun i en udtalelse på libanesisk tv.

Regeringens ministre vil blive udvalgt ud fra deres evner og ikke på baggrund af deres politiske eller sekteriske tilhørsforhold.

Dermed vil præsidenten ændre en del af det politiske system i Libanon, som hidtil har været tæt forbundet med de enkelte politikeres tilhørsforhold til forskellige religiøse sekter.

I sin udtalelse kalder Michel Aoun sekterisme for en "ødelæggende sygdom".

Demonstranterne, der den seneste tid har vist deres utilfredshed med regeringen og det politiske system i Libanon, har netop krævet, at der dannes en ny, teknokratisk regering.

Desuden har de ønsket, at der sættes en stopper for det sekteriske system, hvor poster bliver besat efter tilhørsforhold til religiøse sekter.

