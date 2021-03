I Congo er de færreste i tvivl om, at præsident Denis Sassou Nguesso vil genvinde posten efter søndagens valg.

Det er ventet, at Congos 77-årige præsident, Denis Sassou Nguesso, vil forlænge sit 36 år lange styre efter søndagens valg.

Valget er blevet boykottet af oppositionen, ligesom at kritikere har udtrykt bekymring over den manglende gennemsigtighed i stemmeafgivelsen.

Samtidig fortæller journalister fra det franske nyhedsbureau AFP, at adgangen til internettet, sociale medier samt sms'er er blevet blokeret.

I nogle områder har vælgere desuden klaget over, at deres navne ikke var på listen over registrerede vælgere.

- Den eneste usikkerhed er, hvor mange stemmer hr. Sassou vil bede valgkommissionen om at give ham, siger den congolesiske romanforfatter Emmanuel Dongala, som er bosiddende i USA.

Det er i vid udstrækning ventet, at Denis Sassou Nguesso vil vinde over sine seks udfordrere, heriblandt økonomen Guy Brice Parfait Kolelas, der lørdag meddelte, at han er alvorligt syg med covid-19.

I løbet af sin valgkampagne har den 77-årige præsident bedt sine vælgere om at hjælpe ham med at sikre en "knockoutsejr", således at han får nok stemmer i første valgrunde til at undgå en anden runde.

Da Sassou selv afgav sin stemme søndag, sagde han, at der i løbet af valgkampen har været en "fredelig atmosfære". Det er til trods for, at politiet har slået hårdt ned på oppositionen forud for valget.

Adspurgt om sikkerheden, når valgresultaterne bliver offentliggjort, svarede præsidenten:

- Jeg er ikke Gud.

Ved valget i 2016 udløste valgresultaterne en bølge af vold i Congo.

Denis Sassou Nguesso blev præsident i det østafrikanske land første gang i 1979 og sad dengang indtil 1992. Han blev stemt tilbage på præsidentposten i 1997.

/ritzau/AFP